Mine Tugay'la kısa kısa

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‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde Bahar karakterine hayat veren Mine Tugay’la mini bir röportaj...

Yazı: Sinem Gürleyük



Sizi en çok üzecek olay?

Sevdiklerimi kaybetmek.



Nerede yaşamak isterdiniz?

Kalıcı olmasa da Roma’da.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Çocuğumu doğurduğum an.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Marilyn Monroe.



Hangi hataları hoşgöru¨yle karşılayabilirsiniz?

Alt metninde kötülük olmayanları.



En sevdiğiniz ressam?

Vincent Van Gogh.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Sahicilik.



En sevdiğiniz kuş?

Flamingo.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Sahicilik.



En sevdiğiniz erdem?

Kendine saygı.



En sevdiğiniz şair?

Charles Baudelaire.



Arkadaşlarınızda en çok olmasını isteyeceğiniz özellik?

Pozitif bakış açısı.



Nasıl ölmek istersiniz?

Hazır olduğumda.



Şu anki ruh haliniz?

Bulutlu.



