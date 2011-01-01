Mr. Atan

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İki kelime; Güneşin Kızları. Tek kelimeyle ise, yakışıklı! Cazibenin ‘genç, etkileyici, karizmatik’ göstergesi. Evet bildiniz; o tam da Berk Atan işte.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Serhat Hayri



Siz şimdi onun çok yakışıklı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Bence de! Kesinlikle haklısınız. Ancak onu tanıdığınızda yakışıklı kelimesi inanın çok klişe geliyor. Çünkü bazı insanlar güzel ya da yakışıklı kelimesiyle tarif edilemeyecek kadar farklı bir boyuttadır. İşte bu yüzdendir onu da farklı bir boyuttan olan Mr. Grey gibi görmek istememiz... O da genç, yakışıklı, karizmatik bir iş adamı rolünün hakkını fazlasıyla verdi. Bu arada biz de onu gerçekten tanımaya ve anlamaya çalıştık. Üç sene önce bir yarışmayla yolu açılan, erkek güzeli seçilen, son üç ayda ise hayatımızın bir parçası haline gelerek yükselişe geçen bu adamın bugün durduğu noktayı sadece şans ile açıklamıyor olmasının elbette haklı nedenleri var. Tatlı tatlı konuşurken, kendini ifade etmeye çalışırken, büyük büyük cümleler kurmamasının büyük virajları olmayan bir hayatı olmasından kaynaklandığını seziyorsunuz. Zaten kendisi de sık sık şöyle diyor; “Henüz sadece 25 yaşındayım.” İzmir’in güzel ruhundan bol miktarda iz taşıyan, tek çocuk olmanın tüm imkanlarını değerlendiren, hem annesinin hem de babasının genlerini eşit miktarda taşıdığını söyleyen, futbolcu babasının izinden gitmek hayaliyle büyüyen bu yakışıklı hakkında daha derin bilgi sahibi olmak için lütfen okuyunuz. İşte 15 kelimeyle Bay Atan!



1. ÇOCUKLUK

Çok güzel bir çocukluk geçirdim. İzmir zaten büyümek için oldukça keyifli bir şehir. Sokakta oynayarak büyüyen son kuşak da biziz herhalde. Bu şu anda bir lüks olarak görünüyor gözüme. Aile apartmanında cümbür cemaat kuzenlerle büyümek benim için çok keyifliydi.

2. FUTBOL

Çocukken hep futbolcu olmanın hayallerini kuruyordum. Babam da eski futbolcu Metin Atan. Benim de kaleci olmak gibi bir hayalim vardı. Ama büyüdükçe bu isteğimden vazgeçmeye başladım.

3. BEST MODEL

Hobi olarak modelliğe başladım. 2011 yılında ‘Best Model’ yarışmasında ‘Gelecek Vaat Eden’ ödülünü kazandım. Ertesi yıl tekrar şansımı deneyerek yarışmaya katıldım ve birinci oldum.

4. GÜNEŞİN KIZLARI

Okuma provasından itibaren herkes herkesle çok samimiydi. En çok kiminle kan uyuşması yaşadınız derseniz ise, şu an Emre Kınay’la çok güzel bir arkadaşlığım olduğunu söyleyebilirim. Kendisi sonuçta 25 senedir bu işin içinde ve ben ondan hep bir şeyler almaya, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ağabey-kardeşlik ilişkisinin yanı sıra arkadaşlık ilişkimiz de var. O yüzden çok mutluyum bu durumdan.

