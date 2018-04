Müjgan Ferhan Şensoy: Şehrin en cool’u

Tarzı yaşına, şehre, hayatta durduğu yere, tavrına birebir uyuyor. Gösterişten uzak bohem ve grunge şıklığı, samimi tavrı, sıcak gülümsemesiyle Müjgan Ferhan Şensoy, bize göre şehrin en cool gençlerinden.

Yazı: Sinem Gürleyük



Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Giydiklerini seçme imkanı olan insanların, giydiklerinin kendilerini ifade etmelerinin bir biçimi olduğunu düşünürüm. Çok keskin çizgileri olan bir stilim olup olmadığını bilmiyorum. New York’ta yaşadığım dönemde sokak modasının değişken, dinamik ve karmaşık halinden etkilendim. Bohem ve grunge’ı şıklaştırmayı seviyorum. Vintage alışveriş beni çok heyecanlandırıyor, özellikle jean ceketlerde.



En çok yatırım yaptığınız parçalar neler?

Ayakkabı, mont, ceket.



Stil konusunda bir idolünüz var mı?

Jane Birkin, Diane Keaton, Kate Moss, Ece Sükan.



Nasıl bir mücevherle ödüllendirilmek istersiniz?

Mücevhere düşkün değilim. Aile büyüklerine ait ya da geçmişe dair bir yaşanmışlığı, hikayesi olan bir şey beni etkiler tabii ki.



Nasıl bir alışveriş kadınısınız?

Hızlıyımdır, genelde kafamda bir fikirle giderim, çok çabuk sıkılırım dolaşırken. Mağazada kıyafet denemek gibi bir huyum yok. Gözümle anlamaya çalışırım, eğer olmazsa sonradan değiştiririm.



Sizin için şık olmak ne demek?

Tarzından ve kendinden ödün vermeden yerine göre giyinmek ve bunu yaparken de şık olmaya uğraşmış gibi görünmemek bence.



Sizi en iyi hangi parçalar tarif eder?

Deri ceket, jean gömlek, yüksek belli jean pantolon, bot.



Ne giyeceğinizi uzun uzun düşünür müsünüz?

Önceden belli ise nereye gideceğim, düşünürüm. Ama öbür türlü de giy çıkar yapmam, baştan karar verip öyle giyinirim.



Modayı nasıl, nereden takip edersiniz?

Modayı takip etmek gibi bir takıntım yok ama sosyal medya özellikle de Instagram sayesinde her türlü akım çok daha hızlı yayılıyor artık. Bu sene Paris Fashion Week’deki Chanel defilesini Instagram sayesinde neredeyse canlı izlediğimizi fark ettim. Karl Lagerfeld de sosyal medyanın gücünü kullanarak, defile aracılığıyla kadın hakları ve özgürlük mesajları verdi dünyaya.



Kararsız kaldığınız bir günde ne giyersiniz?

Siyah skinny jean, kot gömlek, deri ceket, bot.



Uzak durduğunuz bir desen, kesim ya da renk var mı?

Çok renkli kıyafetler giymem genelde. Niye bilmiyorum, belki siyah her zaman daha kolay diye.