Multifonksiyonel bir güzel: Tuba Ünsal

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Her gün kendini geliştirerek karşımıza çıkan Tuba Ünsal, şu sıralar ‘asıl işim’ dediği oyunculuğuyla tekrar karşımızda…

Bir anda Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rastladık size. Bizim için sürpriz oldu, peki ya sizin için?

Bu kadar iyi bir dizinin ekibine dahil olmak benim için de çok güzel bir sürpriz oldu. Çünkü benim televizyon izleme kültürüm yok, ama bildiğim izlediğim, karakterlerine aşina olduğum tek dizi buydu. Hamilelik dönemimde mesela, Amerika’dan diziyi takip ediyordum.



Tuba Ünsal’ın pek çok şeyde parmağı var. Ya da 10 parmağında 10 marifet var desek daha doğru aslında. Model, sunucu, oyuncu, yazar, tasarımcı… Peki siz en çok hangisisiniz acaba?

Ana işim ve mesleğim, oyunculuk benim. Diğerleri, hobilerim. Hobilerimin hayatıma profesyonel olarak yansıması diyebilirim.



Bu ‘hala büyümeyen kız çocuğu’ algısı sizi rahatsız ediyor mu? Yoksa tam aksi mi?

Yok, rahatsız olur muyum! Gayet memnunum ben. Genç kızlar için rol model oldum. Bir yanda anneyim, bir yanda başarılı bir iş kadınıyım, bir yanda da hala ‘bizim kız Tuba’ durumu var. Bu algının olması için uğraşmıyorum ama bu benim. Kendimi gün içinde hepsine yakın hissediyorum mesela. Toplantıda iş kadınıyım, Sare’yle oynarken çocuğum, onunla ilgili sorumluluklarımda anneyim. Biraz böyle multifonksiyonel bir kişiliğim var.



Çocuk yaştan beri ünlüsünüz. Hiç, ünlü olmasaydınız acaba nasıl bir hayatınız olurdu diye düşündüğünüz oluyor mu?

Evet, kendimi bildim bileli ünlüyüm. Aksi nasıl olurdu gerçekten bilmiyorum. Hani bunu şöyle analiz etmeye çalışıyorum. Okul dönemime baktığımda, o zaman da insanların bildiği bir kızdım. Şanlıurfa’daki okul dönemimde renk olarak farklıydım, o yüzden insanların bildiği bir öğrenciydim. İzmir’deki hayatıma bakarsanız, çok aktiftim, voleybol takımındaydım, tiyatro kulübündeydim, yine bilinen bir öğrenciydim. Ama hiçbir zaman ortamda ben ben diye dolanan biri de olmadım. Çünkü zaten biliniyordum.



Hep pozitifsiniz, derdiniz tasanız yok mu sizin?

Ben hayata mutlu, pozitif ve pembe bir pencereden bakıyorum. Bütün sıkıntı, dertler hayatın içinde var, hepimizin oluyor… Ama ben dertli, tasalı durumlarını bile çok çabuk atlatabiliyorum. Hemen parlayıp ardından hemen sönüp ‘tamam o zaman ne yapacağız?’ diyorum.



Bu piyasanın içinde sizi en çok ne mutsuz ediyor?

Bu işin hala bir piyasa olması, sektör olmaması. Hala çalışma hakları yok hala 120 dakika süren diziler var. Geçen gün bir gazetede bir yazı okudum; ‘Bir futbolcuya futbol maçları çok iyi reyting alıyor diye, 170 dakika maç yapacaksın diyebilir misin?’ diye… Bu da onun gibi bir şey. Bu sektörün gitgide çöküşünü görüyorum ve çok üzülüyorum.



Diğer yandan da kimseyi takmayan bir havanız var…

Evet doğru kimseyi takmıyorum. Takacağım insanları seçiyorum, diğer durumları da takmıyorum.



