Sekiz yıldır bestelerini ve sözlerini yaratıcı zekasıyla harmanlayarak, kitleleri yenilikçi bir zirvenin tepesindeki müzik ziyafetine sürükleyen bir sanatçı o… En gerçek versiyonuyla bir Murat Dalkılıç deşifresi takdimimizdir.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri

Konu müzik olunce objektif olmakta zorlanıyorum. O yüzden hiç zorlamayacağım ve subjektif bir cümle ile açılışı yapacağım. Şu ülke sınırları içerisinde Sezen Aksular, Ajda Pekkanlar, Kayahanlar gibi devler ligini bir kenara bırakırsak her bir şarkısını ilk günden beri bıkmadan döne döne dinlediğim, konserlerini en önden bağıra bağıra izlediğim bir isim varsa o da Murat Dalkılıç. ‘Neyleyim İstanbul’u’, ‘Yalan Dünya’ ve ‘Kıyamadım İkimize’ o kadar vazgeçilmezler ki… Özelden genele gidersek eğer, maceracı hamlelerini üretken zihni ve müzik dehasıyla birleştiren bir sanatçı çıkıyor karşımıza. Çok küçük yaşta girdiği müzik camiasında her şeyi kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya elde ederken dünyaya da tek bir amaç uğruna geldiğine inanmaktan bir an olsun vazgeçmiyor; sahnede olmak ve insanların güzel vakit geçirmesini sağlamak! Şeytan tüyü tabirini anlamlandıran şahsın kendisi olduğuna da şüphe yok. Fotoğraflara göz gezdirirken şu soruya yanıt verin lütfen; sizce de her haliyle etkileyici değil mi? Gözlerinin ifadesi ve gülüşü sayesinde fantastik bir karakterin havasına sahip olan Murat Dalkılıç, birçokları için altı boş bir şekilde kullanılan samimiyet kelimesinin hakkını veren, olduğu gibi olan, gerçek bir adam. Yoğun ajandası ile özel hayatını dengelemeyi oldukça iyi başaran yakışıklı sanatçının en güzel ilham kaynağı kuşkusuz sevgili eşi Merve Boluğur. Hal böyleyken, onun için yazılmış şarkıların adını öğrenmeden geçemiyorum elbette; ‘Uğur’ ve ‘Sonsuz Olan’ bir kez dinledikten sonra playlist’inize hızlı bir giriş yapabilir, bizden söylemesi... Yazın piyasaya çıkardığı son albümü Epik ile değişimi ve dönüşümü notalarla anlatan Murat Dalkılıç, müzik listelerinin en üst sıralarından inmeyen parçaları, aldığı onlarca ödül ve sosyal sorumluluk projeleri ile adını kalıcı bir imzaya çevirmeyi başardı. Sırada, yüksek enerjisinin açtığı yolda zamansızlığı yakalamak var ki bunun da ironik bir şekilde çok zaman alacağını sanmıyorum. Ne de olsa, kalplere işleyen bir sesi unutmak mümkün değil.

Sahneye çıktığınız ilk anı elbet hatırlıyorsunuzdur. Neler hissetmiştiniz?

İlk kez 15 yaşında sahneye çıktım; ortaokulda kurduğum grubun solisti ve gitaristi olarak. Cesaretim bana ve arkadaşlarıma yol gösterdi. Az olan müzik bilgimize rağmen sahneye çıkıp bizi izleyen ailelerimizi ve gelen misafirlerimizi şaşırtacak bir performans sergilemiştik. İlk sahneye çıktığımdaki alkış beni bugünlere getirdi. 18 yıl geçmiş hala dün gibi aklımda ilk sahne heyecanım.

O yıllardan itibaren heyecanınızı kontrol etmek adına uyguladığınız bir sahne öncesi ritüeliniz var mı?

Hayatımın değişik dönemlerinde değişik ritüellerim oldu. 20 yaşından 23 yaşına kadar haftada yedi gün sahne alırken, tadı güzel olmamasına rağmen her gün sahneden önce meyankökü balı attım ağzıma. O kadar alışkanlık yaratmıştı ki olmadığı zaman sesim çıkmayacakmış gibi geliyordu.

Aslında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunusunuz. Beste ve söz yazarlığına geçiş süreci nasıl oldu?

Müzik, hayatımda tiyatrodan daha önce geliyor. Tiyatro eğitimini de sahne için aldım. Sahnede daha etkili biri olmak adına da diyebiliriz. Bu eğitimin sahne üzerindeki pozitif etkisini kullanmak beni mutlu ediyor.