Mustafa Üstündağ

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Çocukluğumda Mersin portakal kokardı artık kebap kokuyor...

Röportaj: Ayşe Arman

Prodüksiyon: Eda Şentürk

Fotoğraf: Cem Talu

Styling: İlkyaz Özel

Makyaj: Barış Şahin



Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen’in yetiştirdiği gelecek vadeden yeni oyunculardan biriyken… Üstlendiği rollerde dikkat çekerken… İşte ne olduysa o arada oldu ve ‘Kurtlar Vadisi’nde devrimci Muro diye bir tip olarak çıktı karşımıza ve bir anda o kadar sevimli geldi ki herkese neredeyse bütün Türkiye’nin tanıdığı bir oyuncuya dönüşüverdi. İçindeki insan sevgisine lanet ettirdi herkesi. O rol üzerine yapıştı mı, yapışmadı. Şimdi de ‘Merhamet’ dizisinde Sermet olarak harikalar yaratıyor. Şu sıralarda üç yıl önce evlendiği dizi oyuncusu Ecem (Özkaya) Üstündağ’dan bir erkek bebek beklemenin sevinciyle havalarda uçuyor.



Mustafa Üstündağ… Aynı isimde eski bir Milli Eğitim bakanımız da var. Başına ilginç işler geldi mi?

Gelmez mi? Heyecanla, “Mustafa Üstündağ neyin oluyor?” diye soruyorlar. “Dedem olur!” diyorum. Yalan değil, dedemin adı da Mustafa’ydı. Küçük bir şaşkınlık geçiriyorlar. Sonra gerçeği açıklıyorum, “Sadece isim benzerliği!”



Havalimanında bilet, kolay rezervasyon falan…

Yok valla. Mustafa Bey’in o imkanlarını hiç kullanmadım. Kimseni imkanlarını kullanmadım, ben buyum, gördüğün adam. Dalavere yok bende.



Oyuncu Mustafa Üstündağ Mersin’de nasıl bir çocukluk geçirdi?

Mutlu, eğlenceli, özgür… Çocuk gibi çocuktum ben. Sokakta büyüdüm. Futbol, yakartop, yedi kule, beş taş, aklına ne gelirse. Annem zor alırdı beni eve. Belki de sokakta oynayan son nesil çocuklardan biriyim.



Çocukluğunda nasıldı Mersin, şimdi nasıl?

Ah ah! Çocukluğumda sokaklar portakal kokardı, şimdi kebap kokuyor…



Kebabı da severiz ama… Karşında bir Adanalı var, ona göre…

Kebabı ben de severim, şöyle bir de şalgam suyu olacak yanında… Ama bütün kentin kebap kokması hoş değil. Daha güzeldi önceden!



Anne-baba?

Babam, Anadolu Cam Sanayi fabrikalarında işçiydi. Annem ev kadını. Benim tiyatro ile tanışmam da babam sayesinde oldu. Fabrikada işçiler tiyatro yaparlardı. Beni de peşlerine takarlardı küçükken. Provalara gidip gelirdim. O zamandan takmışım kafaya demek ki. Girmiş kalpten içeri oyunculuk. Bir daha da hiç çıkmadı…



Çekingen birisin aslında, nasıl oldu da, “Sahne benim yerim, yaparım, ederim” dedin?

Çünkü sahnede kendimi insanlara açmak zorunda kalmıyorum, oynadığım karakteri açıyorum insanlara. Kendimi açmak hala garip geliyor, “Niye her şeyimi bilsinler ki?” diyorum.



Ama öteki adamları çıkarabiliyorsun insanların karşısına…

Evet. Çünkü “Oyun bu!” diyorum, “Oyun işte.” Çocukken de oyun oynarken öyle olmaz mıydı? Kendini unutursun, kaptırırsın ve oynarsın. Bundan daha güzel bir şey yok hayatta!



Kardeşler?

Kardeşim yok. Ablam vardı, çocukken rahmetli oldu.



Neden?

Çok üzücü bir hikaye. 10 aylıkken ateşleniyor. Yanlış tedavi uyguluyorlar, sekiz yıl bitkisel hayatta kalıyor, sonra rahmetli oluyor.



Ailen için büyük travma…

Evet. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Beş yaşıma girerken kaybetmişler ablamı. Sadece duygusunu hatırlıyorum. Kıskanç bir çocuk değilmişim. Ablama, daha çok ilgi gösterilmesine rağmen hiç zarar vermemişim ona. Öyle bir kıskançlığım olmamış. Ablamın üzerine titremişler, beni ise sokağa attılar. Beni kendilerinden öyle korumaya çalıştılar. Hani birinin üzerine titredik, böyle oldu. Diğerine olmasın hesabı…



Hangisi rol modelindi?

Annem, rahmetli babama göre çok daha eğlenceli bir kadın. Büyük ihtimalle annem... Ama ikisi de çok sevgi dolu, iyi kalpli, değerli insanlar. Ablamı kaybetmemize, büyük bir acı

yaşamamıza rağmen, mutlu bir ailede büyüdüm. Varlıklı değildik, ama babam çalışıyordu ve biz kimseye muhtaç değildik. Hiçbir zaman da bir şeyin fazlasını istemedik. İyilik, güzellik,

huzur, kahkaha olsun yeter.



