Mutlu pazar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz tatilleri bitti. Sonbahar geldi. Hafta sonunun kıymeti yeniden arttı. Kısa tatiller, şehir turları, dostlarla yapılan kahvaltılar, filmler… Hepsi yeniden gündemimize oturdu. Biz de çalışkanlıklarıyla nam salan dört isme pazar günlerini nasıl daha mutlu geçirdiklerini sorduk.

Yazı: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Nurdan Usta



Arda Türkmen-İşletmeci

“Sonbaharda Boğaz’dan daha keyifli bir rota düşünemiyorum”

Leblon ve Forneria’nın sahibi Arda Türkmen, işi gereği pazar günü de çalışanlardan. Bir televizyon programı sunan, dergi ve gazetelere yemek üzerine yazılar yazan Türkmen, bu kadar işe rağmen kendine ait pazarlar yaratabilen ve bundan keyif alabilenlerden.



Pazar gününün miskinlerinden mi yoksa çalışkanlarından mısınız?

Her gün 7.15’te uyanıyorum. Ve genellikle pazar günleri çalışıyorum.



Pazar günleri çalışmak zor gelmiyor mu?

İnsanların eğlendiği zamanlarda çalışmayı gerektiren bir işim var. O yüzden pazar günü çalışmak bende herhangi bir sıkıntı yaratmıyor.



Hiçbir pazarı kendinize ayıramaz mısınız?

Bazen olabiliyor tabii. O zamanlarda muhtemelen bisiklete binmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.



Peki kendinize ayırdığınız pazarlarda en çok ne yapmaktan keyif alıyorsunuz?

En sevdiğim şey arkadaşlarla yapılan uzun kahvaltılar. Samimi şekilde kurulmuş bir sofrada dostlarla geçirilen keyifli bir sabah, pazar günü yapmaktan en çok keyif aldığım şeylerden biri. Diğer keyfim de 16.00 gibi başlayıp en geç 20.00 gibi biten balık sofraları.



Sonbaharda pazar günlerini geçirmek için bir rotanız var mı?

Ben Boğaz çocuğuyum. Bir sonbahar sabahında da Boğaz hattında geçirilen keyifli zamanlardan daha iyi bir rota düşünemiyorum.



Mekanlarınız var, televizyon programı yapıyorsunuz, dergilere yazılar yazıyorsunuz… Bu yu¨ksek tempoda sizi en çok dinlendiren şey ne?

Kendime ayırdığım vakit; uzun ve sportif manada zorlayıcı bisiklet turları, çok sevdiğim arkadaşlarımla geçirdiğim keyifli zamanlar, yıl içinde mutlaka yapmak için özellikle zaman ayırdığım tatiller oluyor. Hepimiz pil gibiyiz, kendimizi şarj etmezsek tükeniyoruz. Her ne kadar du¨zenli şarj etsek de pil ömrümüz bir gün bitecek. O güne kadar hayatı dolu dolu, üreterek ve keyifli yaşamaya çalışanlardanım ben.



Yeni sezonda farklı projelerde sizi izleyebilecek miyiz? Yeni bir mekan projesi var mı?

‘Arda’nın Mutfağı’ televizyonda devam ediyor. Bunun dışında kesinleşen başka bir televizyon projesi yok. Görüşülen farklı işler var ancak henüz bir kesinlik kazanmış değil. 2014 yılında yeni birmekan projem daha var. Her şey umduğum gibi giderse yeni bir lokanta daha açmayı düşünüyorum.