Tanımasanız, çocuksu ifadesi nedeniyle henüz bir öğrenci olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa Buse Terim, bir yıldır anne... İşini yapmaya tam gaz devam ediyor, üretiyor, ürettikçe mutlu oluyor ve bu mutluluğunun onu daha iyi bir anne, Nil’i ise daha mutlu bir bebek yaptığını söylüyor.

Bebeklerle çekim yapmak bazen zordur. Her yerde olduğu gibi çekim mekanının patronu da onlar olur, sırf yüzleri gülsün diye herkes elinden geleni yapar. Bu bazen işe yarar bazen de çekim ekibi istediği kareleri alamamanın sıkıntısı ile oradan ayrılır. Kapakta ve bu sayfalarda gördüğünüz fotoğrafların kahramanı Nil’e bir teşekkür ederek söze başlamak en doğrusu çünkü gün boyu bizim için elinden geleni yaptı, gösterdiğimiz her oyuncağa çıkardığımız her tuhaf sese tam da istediğimiz tepkileri verdi. Hatta kurguladığımız pozları es geçip kendi karelerini yarattı. Günün sonunda Nil’in çok mutlu bir bebek olduğunda ekipçe hemfikirdik.



Bu mutluluğunun öncelikle annesinden geldiğine şüphe yok... Çünkü o da daima sakin, gülümsüyor, bir yandan işiyle ilgili görüşmelerini, programlarını yaparken diğer yandan çekimin havasından hiç kopmuyor.



Buse Terim’i takip edenler onun ne istediğini bilen, bir kez karar verdi mi yılmadan çalışan ve soyadının değil, emeğinin karşılığını alan bir isim olduğunu bilir. Henüz blogger kavramı birçoğumuzun sözlüklerine girmemişken onun bir moda blogu ve gündemi yakından takip eden paylaşımları vardı. Sonra işler büyüdü, Buse Terim bir marka oldu. Ardından “Benim en güzel sürprizim” dediği Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştirdi. Nil doğduğnda ise artık “tam” olmuşlardı.



Nil, 21 Ekim’de tam bir yaşında olacak. Görünen o ki bir bebeğin getirdiği zorlayıcı yeniliklere rağmen bu bir yıl mutlu ve huzurlu geçmiş. Sadece anne-baba değil, tüm aile Niloş’un etrafında kenetlenmiş. Çekim bittiği dakikalarda Fatih Terim’in mekana gelip hemen torununu kucaklaması da bunun kanıtı gibiydi. Buse Terim ile geçen bu bir yılı, anne olmayı, biraz da modayı ve teknolojiyi konuştuk.







Nil bir yaşını doldurmak üzere... Üçünüz için de nasıl bir yıldı?

Hayata bakışımızın değiştiği, heyecanlı, mutlu, huzurlu, her anlamda büyülü bir yıl oldu.. Nil hayatımıza girdikten sonra iki iken üç olduk, tamamlandık.



Hamileliğe dönersek... Nasıl bir hamilelik geçirdiniz? Sıkıntılar oldu mu? Beslenme, spor, nelere dikkat ettiniz?

İtiraf edeyim, ilk üç ay gerçekten zorluydu. Çok fazla bulantım oldu. 12’inci haftayı devirdikten sonra bulantılar yavaş yavaş azaldı ve rahat bir hamilelik dönemine geçtim. Hemen hemen her gün kısa süreli ama sık yürüyüşler yapmaya çalıştım, beslenme konusunda da daha çok protein ağırlıklı beslendim. Mevsimine göre bolca balık tükettim. Bedenimin ihtiyacının yanı sıra Nil’in gelişimine katkı sağlayacak şekilde beslenmeye çalıştım.



Doğum nasıldı? Nil ile ilk kavuşmanız, babası ile ilk buluşması... O anları biraz anlatır mısınız?

Doğum anne adayları için endişeli ve heyecanlı bir bekleyiştir. Benim için de öyleydi ama Volkan’ın endişesi ve heyecanını görünce kendi hissiyatımı bir kenara bırakmak durumunda kaldım sanırım. Doğumumu kendi isteğimle spinal sezeryan olarak yaptım. Kendimde olmak ve kızımı ilk kez kucağıma aldığım anı yaşamak istiyordum. Doğum gerçekleşene kadar Volkan’ın elini sıkı sıkıya tutup, gözlerine bakarak güç almaya çalıştım. Doğum toplamda yarım saat kadar sürdü. Bir anda doğum odası deli gibi ağlayan kızımın sesiyle yankılandı. Nil’i temizleyip, göğsüme yatırana kadar da ağlaması sürdü. Onu göğsüme koydukları anda sustu. Bu sefer ben ağlamaya başladım. Bu büyülü anı ve duyguyu isteyen herkesin yaşamasını dilerim.