“Nil Nehri’nde bıraktım bir parçamı”

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Bol bol şarkı yapıyor, hayallerinden besleniyor, durmadan üretiyor...

Henüz taklidin bile çıkamadı, demiş biri Nil Karaibrahimgil’e geçenlerde… Ne kadar doğru söylemiş. Çıktığı ilk günden beri yaratıcılığıyla, ürettikleriyle, yenilikleriyle; kısacası farkıyla dinletti ve izletti kendini. Ona yakışır bir düğünle de hayatının aşkına kendi deyimiyle ‘hep yan yana durmak için’ kocaman bir “Evet” dedi; Nil Nehri’nde ‘Nile Adventurer’ gemisinde… Tüm bunları konuşmak ve Elele’nin nisan kapak çekimini gerçekleştirmek için kalabalık bir ekiple başladık hazırlıklara… Nihat Odabaşı’nın üstün performansı, (üstün performans diyorum, çünkü çekim günü Nil’i çekmeye doyamadı) ekibin enerjisi ve tabii ki Nil’in doğallığı ve güzelliğiyle nefis kareler çıktı ortaya. Bu arada Nil’in çekimde kullanmak üzere getirdiği kıyafet ve aksesuar dolu bavulları açıldıkça, kendimizi kaybetmedik desem yalan olur. Bol kıyafet, kahkaha ve humuslu köfteli dürüm eşliğinde eğlendik hep birlikte…



Nil kıyısında neler oluyor bu günlerde?

Kıyılardan sonra rüyalara dalıyorum. Baharla beraber yeni bir klip geldi ve mayısta vereceğim 15 üniversite konserinin sahnesiyle uğraşmaya başladım. Turnemin teması ‘rüya’ olacak. Afyon’dan Sivas’a kadar üniversitelere rüyalarımı taşımak istiyorum. ‘Rüya takımı’ diye bir ekip kurdum. İçinde işlerini beğendiğim ve çalışmak istediğim bir grup arkadaşım var. Bazılarıyla yıllardır beraber çalışıyorduk zaten. Dün sabah uyandım ve rüyamda gördüklerimi bir kağıda çizdim. Su akıtan dolaplar, at bornozlu kadınlar falan vardı. Aylardır sahnemi ne hale getireceğimi düşünürken, sonunda buldum. Bundan böyle benim şovumda rüyalarımdan parçalar göreceksiniz. Sihir de olacak bunun içinde. Ses için de, İngiltere’den bir konserde duyup çok beğendiğim bir ton maister geliyor bu turne için. Bir bahar heyecanı var yani. “Hadi bir şeyler yapalım, şaşırtalım, sevindirelim, eğlenelim” modundayım. Son klibinizle yine fark yarattığınızı düşünüyorum.



Hikayesini anlatır mısınız? Nasıl ortaya çıktı?

Klibin üzerinde yazdığı gibi, Sinan’ın evinde toplandığımız yağmurlu bir günde çıktı o klip. Sinan, bahçeye dikti kamerayı, üzerine de bir şemsiye. Saçsız, makyajsız kamera karşısına çıktığım ilk klip. Aylarca çekmecede durdu. Yayınlayıp yayınlamamayı çok düşündüm; çünkü içinde sevdiğim insanlar var ve ben özel hayatını özel tutmaya çalışan biriyim. Ama klip o kadar güçlü ve doğal geldi ki bana, göstermek istedim. Ayrıca, çalıştığım web şirketi Igoa’yla ‘www. kirildim.com’u açtık. İnsanlardan, kalplerinin neye kırıldığını yazmalarını istedim bu kliple. Sonsuza dek aksın istiyorum orada kalp kırıklıkları. Her gün yüzlerce insan, inanılmaz güzel ifadelerle bir ipe diziliyorlar sitede inci taneleri gibi. Konserimde de olacak bazıları bu yazıların. Şarkı yazılır çoğundan; öyle güzeller... “Eşcinselim dedim, kırıldım” sözü, site ilk açıldığında favorimdi. Haftalarca cep telefonumun wallpaper’ıydı.

