Bol bol şarkı yapıyor, hayallerinden besleniyor, durmadan üretiyor...
Henüz taklidin bile çıkamadı, demiş biri Nil
Karaibrahimgil’e geçenlerde… Ne kadar doğru
söylemiş. Çıktığı ilk günden beri yaratıcılığıyla,
ürettikleriyle, yenilikleriyle; kısacası farkıyla dinletti ve
izletti kendini. Ona yakışır bir düğünle de hayatının
aşkına kendi deyimiyle ‘hep yan yana durmak
için’ kocaman bir “Evet” dedi; Nil Nehri’nde ‘Nile
Adventurer’ gemisinde… Tüm bunları konuşmak
ve Elele’nin nisan kapak çekimini gerçekleştirmek
için kalabalık bir ekiple başladık hazırlıklara… Nihat
Odabaşı’nın üstün performansı, (üstün performans
diyorum, çünkü çekim günü Nil’i çekmeye doyamadı)
ekibin enerjisi ve tabii ki Nil’in doğallığı ve güzelliğiyle
nefis kareler çıktı ortaya. Bu arada Nil’in çekimde
kullanmak üzere getirdiği kıyafet ve aksesuar dolu
bavulları açıldıkça, kendimizi kaybetmedik desem yalan
olur. Bol kıyafet, kahkaha ve humuslu köfteli dürüm
eşliğinde eğlendik hep birlikte…
Nil kıyısında neler oluyor bu günlerde?
Kıyılardan sonra rüyalara dalıyorum. Baharla beraber
yeni bir klip geldi ve mayısta vereceğim 15 üniversite
konserinin sahnesiyle uğraşmaya başladım. Turnemin
teması ‘rüya’ olacak. Afyon’dan Sivas’a kadar
üniversitelere rüyalarımı taşımak istiyorum. ‘Rüya
takımı’ diye bir ekip kurdum. İçinde işlerini beğendiğim
ve çalışmak istediğim bir grup arkadaşım var. Bazılarıyla
yıllardır beraber çalışıyorduk zaten. Dün sabah uyandım
ve rüyamda gördüklerimi bir kağıda çizdim. Su akıtan
dolaplar, at bornozlu kadınlar falan vardı. Aylardır
sahnemi ne hale getireceğimi düşünürken, sonunda
buldum. Bundan böyle benim şovumda rüyalarımdan
parçalar göreceksiniz. Sihir de olacak bunun içinde.
Ses için de, İngiltere’den bir konserde duyup çok
beğendiğim bir ton maister geliyor bu turne için. Bir
bahar heyecanı var yani. “Hadi bir şeyler yapalım,
şaşırtalım, sevindirelim, eğlenelim” modundayım.
Son klibinizle yine fark yarattığınızı düşünüyorum.
Hikayesini anlatır mısınız? Nasıl ortaya çıktı?
Klibin üzerinde yazdığı gibi, Sinan’ın evinde
toplandığımız yağmurlu bir günde çıktı o klip. Sinan,
bahçeye dikti kamerayı, üzerine de bir şemsiye. Saçsız,
makyajsız kamera karşısına çıktığım ilk klip. Aylarca
çekmecede durdu. Yayınlayıp yayınlamamayı çok
düşündüm; çünkü içinde sevdiğim insanlar var ve
ben özel hayatını özel tutmaya çalışan biriyim. Ama
klip o kadar güçlü ve doğal geldi ki bana, göstermek
istedim. Ayrıca, çalıştığım web şirketi Igoa’yla ‘www.
kirildim.com’u açtık. İnsanlardan, kalplerinin neye
kırıldığını yazmalarını istedim bu kliple. Sonsuza dek
aksın istiyorum orada kalp kırıklıkları. Her gün yüzlerce
insan, inanılmaz güzel ifadelerle bir ipe diziliyorlar
sitede inci taneleri gibi. Konserimde de olacak bazıları
bu yazıların. Şarkı yazılır çoğundan; öyle güzeller...
“Eşcinselim dedim, kırıldım” sözü, site ilk açıldığında
favorimdi. Haftalarca cep telefonumun wallpaper’ıydı.