Alicia Keys sokağa çıkarken birileri görecek endişesiyle makyaj yapmaktan sıkıldığını söyledi, makyajsız albüm kapağı çekti, sosyal medya da #NoMakeup dedi. Biz de ‘no makeup’ deme doğallığına ve cesaretine sahip beş ünlüyle bir araya geldik.

Röportaj ve Prodüksiyon: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

NEDEN MAKYAJ YAPIYORUZ?

Kendimizi beğendirmek için mi? Kusurlarımızı örtmek için mi? Yoksa sadece makyajlı daha güzel göründüğümüze inandığımız için mi? Estetik kaygısının tavan yaptığı günümüzde, sessizce yükselen bir trende dikkat çekmek istiyoruz. Dünyaca ünlü isimler makyaj yaparak güzelleşme baskısına meydan okuyarak, albüm kapaklarından sosyal medya paylaşımlarına, dergi kapaklarından reklam kampanyalarına kadar ‘boya’dan tamamen arınmayı seçiyorlar. Hatta bir adım daha öne geçip sokağa da korkmadan, özgürce, makyajsız çıkıyorlar. Alicia Keys, Jennifer Lopez, Adele, Adriana Lima, Gisele Bündchen, Kim Kardashian bu isimlerden sadece bazıları... Peki ya ülkemizde? Bu güçlü motivasyonun öncüleriyle bir araya geldik. Beş ünlü ismin en doğal halleriyle kamera karşısına geçtikleri bir günden geriye kalan, hep hatırlanacak güzellikteki o ‘kusursuz’ anlara ve yüzlere birlikte tanıklık edelim.





GONCA VUSLATERİ, 30

Bir ünlü olarak makyaj olmadan sokağa çıkmak konusunda baskı hissediyor musunuz?

Hiçbir baskı hissetmiyorum. Üstelik bu doğal halin, doğayla ve hayatla bütünleşmek olduğunu hissediyorum.

Sizce makyaj yapmanın esas motivasyonu nedir? Erkekler mi, kadınlar mı, kendimiz mi?

Değişkenlik gösterir. Gösteri dünyası yahut şık bir yere davet edilme durumlarında elbise şıklığını besleyen bir aksesuar ve sanat diyebilirim. Çünkü tarihten bugüne ifade biçimini ve karakteri güçlendirmek adına var olmuş bir anlatım yoludur makyaj. Seçim yapacak olursam kendimiz derim ben. Her zaman.

Olduğumuz gibi görünmekten, kendimiz olmaktan korkuyor muyuz?

Bu, kişinin varoluşuyla alakalı bir düşünce biçimi. Gerçek, öyle bir şey değildir aslında. Kendimize yaklaşma biçimimiz, iletişim kurma biçimimiz makyajlı olursa tehlikelidir evet, kendimiz açısından tehlikelidir.

Kusurlarımızla barışmanın yolu sizce nereden geçiyor?

Kendi bilgimizi edinmemiz gerek. Kendimizle ilgili artık özne haline gelen soruları yanıtlamamız gerekir. Sonrası zaten kendinle ilişki kurmak ve onu duymak demek.

Makyajsız olduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Makyajlı olduğum halin bana verdiği o güne has bir duygu var elbette, daha pozitif hissettiğim; ama makyajsızken kendimi daha doğal hissederim. Sabah uyandığı halinden korkmamalı ve onu kucaklamalı insan sonuçta.

Sosyal medyada makyajsız olma cesaretini göstermek sizce daha mı kolay?

Ben ikisini de rahat rahat yapıyorum. Cesaret birilerinin bu konuda beni aşağılaması ile bağlantılı ise bu başıma hiç gelmedi.

Yüzümüzü boyamak yerine dünyada neleri boyayarak daha iyi bir hale getirebiliriz?

Bir çocuğun duvarları boyadığı gibi boyamak isterdim bütün duvarları. Böylece bir masalın içinde gibi hissederek mutlu mutlu yaşardık hayatta.