Göründüğü kadar naif ve kırılgan olmadığını söyleyen Göksel,
Üst üste iki cover albümü yaptı, adı, ‘Yeni nostalji kraliçesi’ne çıktı.
Oysa ‘Sabır’, ‘Depresyondayım’, ‘Benden Geçti Aşk’ şarkılarını o
sevdirmişti bize. Eski şarkıları söylemekten ve albüm satışlarından
çok memnun ama “Yine mi nostalji?” eleştirilerine de hafi ften
bozulmuyor değil. “Bir taraftan iç sesim ‘Kime ne kardeşim, ben
bu şarkıları istediğim kadar söylerim’ dese de, bir taraftan da galiba
içten içe hissettiğim şey şu; kendi şarkılarımı söylemeyi ihmal mi
ediyorum?” diyor. Yeni albümle ilgili bugüne kadar yapılan Göksel
röportajları içinde en özgün olanını Ahmet Hakan gerçekleştirdi.
Bu kaçıncı albüm?
Yedinci albüm. Bir tane de eski plak şirketim tarafından çıkarılmış
bir ‘Best of’ var. Ama onu kendi albümüm gibi sahiplenemediğim
için saymıyorum.
Şarkı seçimlerini kim yapıyor?
Finalde ben yapıyorum ama bana öneride bulunan insanlar oluyor.
Mesela plak şirketim ve dinleyiciler. Bir sene boyunca dinleyicilerden
o kadar çok öneri geldi ki! Ama sonuçta şunu fark ettim; herkesin
hatıralarına denk gelen bir şarkı var ve herkesin beğenisi değişiyor.
Bu yüzden ilk düşündüğüm şey, kendi sevdiğim şarkıları seçmek
oldu.
En içine sinen şarkı hangisi oldu?
‘İçime Sinmiyor’ şarkısı.
En içine sinmeyen hangisi?
Bunu söylemek çok zor. Ama galiba en
içime sinmeyen ‘Seninleyim’ oldu. Hiç
içime sinmese koymazdım. Ama sanki
daha güzel olabilirdi.
Albümde senin seslendirdiğin
‘Ah Nerede’ şarkısını Füsun Önal
söylerdi. Ama sen farklı, daha bir uslu
söylüyorsun.
Evet. İnsanların karakterlerinin,
yorumculuklarına ne kadar yansıdığını, bu
şarkıları söylerken bir kez daha hatırladım.
Çünkü aslında altyapılarda pek bir
değişiklik yapmadık ama şarkı başka bir
şeye dönüşebiliyor.
Şimdiye kadar iki nostalji albümü
çıkardın. “Yine mi?” denmesi seni neden
bu kadar rahatsız ediyor?
Aslında bilmiyorum neden bu kadar
rahatsız ettiğini, ama rahatsız ediyor
haklısın.
Muazzez Ersoy denmesi de rahatsız
ediyor değil mi?
Aslında çok hoş bir şey. Ama ben de fark
ettim ki, çok fazla savunmaya geçmişim.
Belki çok sık bu soru sorulduğu için bir
anda “Çok kötü bir şey mi yapıyorum
acaba?” duygusuna kapıldım. Bir taraftan
iç sesim “Ben bu şarkıları söylemek
istiyordum, söyledim kardeşim, kime
ne?” diyor. Bir taraftan da galiba içten
içe hissettiğim şey şu: “Kendi şarkılarımı
söylemeyi ihmal mi ediyorum?”