“O kadar da hanımefendi değilim”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Göründüğü kadar naif ve kırılgan olmadığını söyleyen Göksel,

Üst üste iki cover albümü yaptı, adı, ‘Yeni nostalji kraliçesi’ne çıktı. Oysa ‘Sabır’, ‘Depresyondayım’, ‘Benden Geçti Aşk’ şarkılarını o sevdirmişti bize. Eski şarkıları söylemekten ve albüm satışlarından çok memnun ama “Yine mi nostalji?” eleştirilerine de hafi ften bozulmuyor değil. “Bir taraftan iç sesim ‘Kime ne kardeşim, ben bu şarkıları istediğim kadar söylerim’ dese de, bir taraftan da galiba içten içe hissettiğim şey şu; kendi şarkılarımı söylemeyi ihmal mi ediyorum?” diyor. Yeni albümle ilgili bugüne kadar yapılan Göksel röportajları içinde en özgün olanını Ahmet Hakan gerçekleştirdi.



Bu kaçıncı albüm?

Yedinci albüm. Bir tane de eski plak şirketim tarafından çıkarılmış bir ‘Best of’ var. Ama onu kendi albümüm gibi sahiplenemediğim için saymıyorum.



Şarkı seçimlerini kim yapıyor?

Finalde ben yapıyorum ama bana öneride bulunan insanlar oluyor. Mesela plak şirketim ve dinleyiciler. Bir sene boyunca dinleyicilerden o kadar çok öneri geldi ki! Ama sonuçta şunu fark ettim; herkesin hatıralarına denk gelen bir şarkı var ve herkesin beğenisi değişiyor. Bu yüzden ilk düşündüğüm şey, kendi sevdiğim şarkıları seçmek oldu.



En içine sinen şarkı hangisi oldu?

‘İçime Sinmiyor’ şarkısı.



En içine sinmeyen hangisi?

Bunu söylemek çok zor. Ama galiba en içime sinmeyen ‘Seninleyim’ oldu. Hiç içime sinmese koymazdım. Ama sanki daha güzel olabilirdi.



Albümde senin seslendirdiğin ‘Ah Nerede’ şarkısını Füsun Önal söylerdi. Ama sen farklı, daha bir uslu söylüyorsun.

Evet. İnsanların karakterlerinin, yorumculuklarına ne kadar yansıdığını, bu şarkıları söylerken bir kez daha hatırladım. Çünkü aslında altyapılarda pek bir değişiklik yapmadık ama şarkı başka bir şeye dönüşebiliyor.



Şimdiye kadar iki nostalji albümü çıkardın. “Yine mi?” denmesi seni neden bu kadar rahatsız ediyor?

Aslında bilmiyorum neden bu kadar rahatsız ettiğini, ama rahatsız ediyor haklısın.



Muazzez Ersoy denmesi de rahatsız ediyor değil mi?

Aslında çok hoş bir şey. Ama ben de fark ettim ki, çok fazla savunmaya geçmişim. Belki çok sık bu soru sorulduğu için bir anda “Çok kötü bir şey mi yapıyorum acaba?” duygusuna kapıldım. Bir taraftan iç sesim “Ben bu şarkıları söylemek istiyordum, söyledim kardeşim, kime ne?” diyor. Bir taraftan da galiba içten içe hissettiğim şey şu: “Kendi şarkılarımı söylemeyi ihmal mi ediyorum?”

