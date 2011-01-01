Dört yakışıklı oyuncu ile yaz gelince yapmaktan en keyif aldıkları aktiviteleri gerçekleştirmek üzere buluştuk. İkisi yaza aşık, biri sıcak kelimesini dahi duymak istemiyor, diğeri ise her mevsimin tadını çıkaranlardan.

Röportaj ve Prodüksiyon: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

ÇAĞRI ÇITANAK

Daha önce Kavak Yelleri, Suskunlar ve Benim İçin Üzülme adlı dizilerde rol alan Çağrı Çıtanak şu sıralar Tatlı İntikam dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle dikkatleri çekiyor.





YAZ GELİNCE BEN: Sıcağı pek sevmem. Yazla da pek aram yoktur o yüzden. Yaz gelince daralırım, gerilirim, mutsuz bir adam bile olabilirim. Fiziksel ya da zihinsel tüm aktiviteler kısıtlanıyor bende sıcağı görünce. Aslında bu kadar kötü aram sıcaklarla.

VAZGEÇİLMEZ AKTİVİTEM: E tabii durum böyle olunca en büyük aktivitem yaz sıcağının ortasında soğuğa dair bir şeyler aramak oluyor. Gölge ya da rüzgar gibi… Kamp sevgisi de oradan geliyor zaten. Mottomuz belli. 1. Ağaç gördün mü gölgesine çadır kurarsın. 2. Ağacı gördün mü hamak gerip yatarsın.

MÜKEMMEL BİR PROGRAM: Bir sonraki adımı belli olmayan programdır her zaman. Ne zaman seni tam olarak neyin mutlu edeceğini önceden kestirmen zor. Lafın özü özgürlüğe geliyor biraz. Ama güneşin denize değdiği bir gün batımını izlemek bu ara fazlasıyla iş görecektir. Kesin!

SICAK HAVADA ASLA: ‘Asla’sı yok hayatın bence. Ben ki; ‘Geçmiş olsun yaz geldi’ diye telefonlar alan adam, güneşin alnında maç yapabiliyorum iş için. Bir başkası ailesi için yapar, başka biri başka bir şey için. Ama ‘asla’sı yok hayatın. Zaten detaylarla mutlu olabilmeyi ya da avunabilmeyi öğreten şey bu. Mutsuzluğun ortasında olma, durma, yaşama zorunluluğu…

MEVSİMİN OLMAZSA OLMAZLARI: Bence yazın en kıymetlisi, hani sabaha karşı bir rüzgar olur ya, en azından yattığın yerde terlemiyorsundur artık. Ve hep hayal meyal hatırlarsın o rüzgarı çünkü hissettiğin an uyumaktan ziyade bayılırsın. Bak işte o uyku kadar kıymetli. Aslında belki de öyle bir rüzgar yoktur, çünkü ben hiç üçüncü saniyesinden sonrasını bilenini görmedim.

YAZ AŞKI: Aşk denir mi ona bilemem ama kabul ediyorum bu tabiri. Hep tadı damağında kalır, o yüzden hep iyi hatırlanır. Yerine göre çok güzel kılıf olur yaşananlara. İyi ki vardır yaz aşkı.

UNUTULMAZ BİR YAZ AKŞAMI: Müzik, rüzgar, açık hava, doğanın herhangi bir yerinin kendine has kokusu…