Ömür Gedik’in 24 saati
Maksimum enerjiyle kullanan Gedik, filmlerle, yazılarla dolu bir gün geçiriyor.
08.:30 Güne hızlı
başlayanlardanım.
Uyanır uyanmaz hazırlanıp
dışarı çıkıyorum bu
yüzden kahvaltıya vakit
ayıramıyorum.
09:00 Hafta içi genellikle vizyona
yeni girecek filmlerin basın
gösterimlerine katılıyorum. O
arada minik atıştırmalıklarla
kahvaltımı da yapıyorum.
13:00 Dışardaysam öğle yemeğim mutlaka
Risotto’dur. Öğle yemeğine vaktim yoksa
yanımdaki elma imdadıma yetişir.
14:00 Albümümü tamamladım
ama koşturmam bitmedi.
Son 3-4 aydır albüm için
çalışıyorum. Stüdyo, montaj,
klip… Ama hepsi çok keyifli.