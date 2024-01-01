Ömür Gedik’in 24 saati

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Maksimum enerjiyle kullanan Gedik, filmlerle, yazılarla dolu bir gün geçiriyor.

08.:30 Güne hızlı başlayanlardanım. Uyanır uyanmaz hazırlanıp dışarı çıkıyorum bu yüzden kahvaltıya vakit ayıramıyorum.



09:00 Hafta içi genellikle vizyona yeni girecek filmlerin basın gösterimlerine katılıyorum. O arada minik atıştırmalıklarla kahvaltımı da yapıyorum.



13:00 Dışardaysam öğle yemeğim mutlaka Risotto’dur. Öğle yemeğine vaktim yoksa yanımdaki elma imdadıma yetişir.



14:00 Albümümü tamamladım ama koşturmam bitmedi. Son 3-4 aydır albüm için çalışıyorum. Stüdyo, montaj, klip… Ama hepsi çok keyifli.



