"Öpüşme sahnesi diğerlerinden farksız"

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Oyuncu Belçim Bilgin, 'Çalsın Sazlar' filminde öpüşme sahnesinin ön plana çıkarılmasını eleştirirken, "İşimizi hassasiyet, özen ve profesyonellikle yapıyoruz. Bizim için bir sahneyi çekerken diğer sahnelerden farkı yok" dedi.

Zeynep Özek'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalındaki 'Turki Ekstra' programında röportajı yayınlanan Belçim Bilgin, son filmindeki Caner Cindoruk ile öpüşme sahneleri ile ilgili haberlerin ön plana çıktığında New York'ta olduğunu her gün bunun yazılıp- çizildiğini anlattı. Bilgin, bu haberleri yapanların filmi izleyince, "Değmezmiş" düşüncesine kapılabileceklerini anlatırken şöyle dedi:



"Dışarıdaki algıyı anlıyorum. Ama biz işimizi yaparken tıpkı bir doktorun hastasına yaklaşırken ki gösterdiği hassasiyet ve özen, profesyonellik gibi bizim de bir sahneyi çekerken diğer sahneden başka bir farkı yok. Kavga ettiğimiz, konuştuğumuz, güldüğümüz bir sahne veya öpüşme sahnesi bizim için farksız. Bizim açımızdan başka bir sahneden farkı yok. Açıkçası hem sinemamızın, bütün eğlence sektörümüzün, dizilerimizin bundan daha fazlasının konuşuluyor olmasını hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla iş yapılıyor. Buralarda kalmak biraz işleri aşağıya çekiyor. Gülüyorum yani."



Belçim Bilgin, eşi Yılmaz Erdoğan ile ayrılık haberlerine değinirken de, kendisinin çekimde, eşinin başka bir yerde olabildiği için yalnız görüldüklerinde bu tür haberlerin yayınlandığını

anlatırken, "Bu durumda direkt böyle haberlerin çıkması önüne geçilemez bir şey oluyor. Biz gülüp geçiyoruz açıkçası. Öyle bir şey yok. Gayet iyiyiz. Göz önünde olunca böyle şeylerin önüne geçilemiyor diye düşünüyorum" dedi. (DHA)

