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"Osman Sınav'ın oğlu.

"Osman Sınav'ın oğlu olduğumu sadece bir yerde gizledim..."
 Gerçi daha önce birkaç deneyimim olmuştu ama oyunculuğu kesinlikle düşünmüyordum, belki dizi setinde çalışırım diye planlıyordum. Ama bu dizi için yaptığımız cast çalışmalarında “Barış” karakterine uygun kişiyi bulamadık.

Belki de babanın kafasında başından beri sen vardın…
 Sanmıyorum. Ben daha çok şakayla karışık “Bekir karakterini oynamak istiyorum” diyordum. Ama ciddi olarak onu bile sorsalar “hayır” derdim. Babam “Sen aslında oynarsın” dedi... Ben onu defalarca reddettim ve oyunculuk yapmak istemediğimi söyledim. Ama o sonunda beni oyuna getirdi. O zaman “Hiç değilse bir deneyelim” dedi ve deneme çekimleri yapıldı. Ben nasıl olsa kabul etmedim diye rahatım. Bir gün odama gelip “Rolü aldın!” dediler. Ondan sonra zaten kendimi sette buldum.

Oyunculukla aran nasıl?
Yapmakta olduğun işi seviyor musun? Oyunculuk eğlenceli bir iş, severek oynuyorum ama oyunculuğu profesyonel olarak düşünmüyorum. Aslında yönetmen olmak istiyorum. Ama benim şu anda oyunculuk yapmamın tek nedeni eğlenceli oluşu, ya da rolü almak zorunda kalışım değil. Aynı zamanda bir yönetmenin oyuncuyla nasıl konuşması ve iletişim kurması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu anlamanın belki en kolay ve hızlı yolu, buydu.

Aslında önce konservatuara başlamışsın. Sonra okulu bırakmışsın… Yönetmenlik yapmak istediğin için miydi?
Bir sene Haliç Üniversitesi’nde konservatuar okudum. Benim asıl derdim burada üniversiteye girip, iyi bir puanla Amerika’ya yatay geçiş yapmaktı. Fakat olmadı. Konservatuar ortamı çok farklı, yapamadım. Öyle olunca başka bir yolla Amerika’ya gittim. Amerika fırsatı da çıkınca okulu bıraktım. Amerika’da da sinema-televizyon okuma fırsatı buldum.
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