"Osman Sınav'ın oğlu olduğumu sadece bir yerde gizledim..."
Gerçi daha önce birkaç
deneyimim olmuştu ama oyunculuğu kesinlikle düşünmüyordum,
belki dizi setinde çalışırım diye planlıyordum. Ama bu dizi için yaptığımız
cast çalışmalarında “Barış” karakterine uygun kişiyi bulamadık.
Belki de babanın kafasında başından beri sen vardın… Sanmıyorum. Ben daha çok şakayla karışık “Bekir karakterini oynamak
istiyorum” diyordum. Ama ciddi olarak onu bile sorsalar
“hayır” derdim. Babam “Sen aslında oynarsın” dedi... Ben onu defalarca
reddettim ve oyunculuk yapmak istemediğimi söyledim. Ama
o sonunda beni oyuna getirdi. O zaman “Hiç değilse bir deneyelim”
dedi ve deneme çekimleri yapıldı. Ben nasıl olsa kabul etmedim diye
rahatım. Bir gün odama gelip “Rolü aldın!” dediler. Ondan sonra
zaten kendimi sette buldum.
Oyunculukla aran nasıl?
Yapmakta olduğun işi seviyor musun?
Oyunculuk eğlenceli bir iş, severek oynuyorum ama oyunculuğu
profesyonel olarak düşünmüyorum. Aslında yönetmen olmak istiyorum.
Ama benim şu anda oyunculuk yapmamın tek nedeni eğlenceli
oluşu, ya da rolü almak zorunda kalışım değil. Aynı zamanda
bir yönetmenin oyuncuyla nasıl konuşması ve iletişim kurması gerektiğini
çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu anlamanın belki en kolay
ve hızlı yolu, buydu.
Aslında önce konservatuara başlamışsın. Sonra okulu
bırakmışsın… Yönetmenlik yapmak istediğin için miydi?
Bir sene Haliç Üniversitesi’nde konservatuar okudum. Benim asıl
derdim burada üniversiteye girip, iyi bir puanla Amerika’ya yatay
geçiş yapmaktı. Fakat olmadı. Konservatuar ortamı çok farklı, yapamadım.
Öyle olunca başka bir yolla Amerika’ya gittim. Amerika
fırsatı da çıkınca okulu bıraktım. Amerika’da da sinema-televizyon
okuma fırsatı buldum.