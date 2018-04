Öykü Çelik

Kanım hala delı aKıyor, diyen Öykü Çelik çoculuğundan beri hep duygularını dışarı vuran biri olduğunu söylüyor. Arkadaşlarının kendisinin kızgın halinden çok korktuklarını söyleyen oyuncu, yıllar içinde öf kesini kontrol etmeyi öğrenebilmiş. ama hala biraz ‘maço’...

Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Benim İçin Üzülme’ dizisinde başrolde oynayan Öykü Çelik, geniş bir hayran kitlesine sahip. “Ünlü olmak gibi bir takıntım hiç olmadı” diyen güzel oyuncu, kadere inanıyor. hayatının dönüm noktasını ise menajeriyle İstanbul’da tanıştığı an olarak tanımlıyor. yeni bir proje için görüşme yapmakta olduğunu söyleyen oyuncuyla aşktan oyunculuğa, annelik hakkındaki düşüncelerinden güzellik tüyolarına kadar pek çok şeyi konuştuk.



Çocukken pek bir ‘fettan’mışsınız. Çok arkadaşınızı dövmüşsünüz hatta... Hala hırçınlık var mı?

Her yaş insana yeni olgunluklar katıyor. yaşadığımız olaylar, isteyerek ya da istemeyerek edindiğimiz tecrübeler, doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular yıllar içinde kılavuzumuz oluyor. Bırakın yılları bir an bile ömürde çok şeylerin değişmesine sebep olabiliyor. Çocukken hırçın olduğumu söyleyebilirim. Genç kızlığa adım attığım yıllarda bu durum değişmedi. arkadaşlarım kızdığımda gözlerimden ateş çıktığını söyler. ama artık büyüdüm. delikanlı neden denir gençlere, adı üstünde ‘kanı deli’ olduğu için. Ben de öyleydim. ama kanım deli akmıyor, dinlenme dönemindeyim. halen kolay öfkelenen bir yapım var. Sadece artık öfkemi kontrol edebilmeyi öğrendim. ancak ne zaman kaybetme korkusuyla tanıştım, o zaman hayatı daha farklı gözlerle görmeye başladım. ama maço bir tarafım vardır hala...

Duygularınızı yansıtan biri misiniz?

Genellikle duygularımı içimde tutmam, olayları geçiştirip üstünü kapatmam. Karşımdakine kendimi ifade etmeye gayret ederim.

‘Benim İçin Üzülme’ dizisinin çekimleri dolayısıyla Karadeniz’de çok zaman geçiriyorsunuz. Çocukluğunuzda da bir dönem Karadeniz yaşamışsınız... Karadeniz’i seviyor musunuz? Eve dönmüş gibi hissettiniz mi hiç?

Benim için Karadeniz’in her şeyi özel; havası, yeşili, yemekleri, coşkulu insanları… Her şeyin ayrıcalığını yaşarsınız Karadeniz’de. Oradaki doğallığı seviyorum. Evet, tekrar eve dönmüş gibi hissediyorum ve bu çok güzel. Türkiye’de her şehrin ayrı güzellikleri var. Tadını çıkarmayı bilebilirseniz her şehrimiz cennet gibi.

Babanızın kaleci antrenörüymüş, futbolla iç içe büyümüşsünüz. Erkek arkadaşınız şanslı olmalı… Futboldan hoşlanan kadın çok fazla değil ne de ü olsa... Futbolu gerçekten ne kadar seviyorsunuz?

Fanatik olduğumu söyleyemem ama ilgisiz de değilim. Benim de tutuğum takım var. Ben sevdiğim kişiyle yaşadığım her şeyden tat alırım. Buna maç izlemek de dahil. Önemli olan iki tarafın birbirinin özel zevklerine saygı duyması. eşler hobiler konusunda uyuşmazlık yaşıyorsa, eşsiz olarak hobilerini devam ettirmeliler.