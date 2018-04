Oylum Talu: "Mağdur edebiyatı yapamam"

Oylum Talu, şu an TV8’de ‘Anlatacaklarım Var’ adlı hafta içi yayınlanan bir formatla karşımızda. Talu “Farklılaşmanın zamanı gelmişti” diyerek hafta sonu programlarından hafta içine geçişini anlattı.

Yazı: Çağnur Öztürk/Hafta Sonu



Oylum Talu, gerek tavrıyla gerek görselliğiyle ekranda hiç değişmeyen bir sunucu. Talu, bunun izleyici kitlesinin su¨rekliliği için önemli olduğunu vurguluyor. Başarılı programcı ile programı sonrası TV8 stüdyosunda buluştuk...



Öncelikle programınız hayırlı olsun. ‘Anlatacaklarım Var’ nasıl bir format? İzleyicinize neler vadediyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. O saat diliminde daha önce yapılmamış bir format. İzleyicilerimize keyifli, rahatsız etmeyen, alternatif bir sohbet vadediyoruz. O saat dilimi genelde kadın kuşağı olarak adlandırılıyor ama bizim yaptığımız kuşak aslında herkese hitap ediyor; kadın, erkek, çocuk... Çünkü genelde kadın kuşaklarında bir yanda mutfak vardır, bir yanda sohbet vardır, bir yanda bir mağdur vardır ve bunlar iş yapar. Bizimki asla öyle değil; biz çok ters köşe bir program yapıyoruz sanat, popüler kültür, aktüalite ve haber ağırlıklı... İnsanlar da buna açlarmış. Bir şey tuttuğu zaman bütün kanallar alternatifini yaratmaya çalışıyor, halbuki alternatif yaratılacağına, olmayan bir şeyi yaratmak izleyiciyi daha çok çekiyor. Biz de TV8 ailesi ile böyle düşünerek bu formatı yarattık.



Yani klasik kadın kuşağı programlarından başka bir iş yapalım dediniz...

Evet çünkü çok duyuyorum “O saatte izleyecek bir şey bulamıyorum, o saatte televizyonu açmıyorum” diye... Muhakkak kadın kuşaklarının çok önemli bir kitlesi var, onlar zaten izleniyor ama bir bölüm de hiç açmıyor televizyonlarını, nasıl ki haber programlarını hiç izlemeyen bir kitle varsa öyle. Aslında herkese bu bağlamda seyirci düşüyor, önemli olan farklı bir şey yaratabilmek.



Genelde sizin saat diliminizdeki programlarda izleyici olur ama sizde yok. Teke tek konukla bir format olması da fark yaratmanın içinde mi?

Evet, bu kuşakta bol izleyici vardır. Teyzelerimiz gelirler, alkışlarlar. Biz yine farklı olmasını istedik, seyircili formatı her yerde görüyoruz. Seyirciye para verip de onları getirmeyi bizim formatımızla örtüştüremedik, uyuşmadı. Çünkü onlar biliyorsunuz cast ve her yeri geziyorlar.



Sizi yıllardır hafta sonları izledik, hafta içine geçiş süreci nasıl oldu?

Hafta sonu aslında çok seyredilen bir saat diliminde yayın yaptım ben. Genelde televizyonda hafta sonu ölü zamandır, prime time’dan çok daha farklıdır. Hafta sonu biraz televizyonculuğun dinlendiği ve canlı yayına pek emek vermediği zamanlardır. Kimsenin yapmadığı şeyi yaptığın zaman çok seyrediliyorsun. Mesela biz bundan 10 sene önce programa başladığımızda hafta sonunun ‘h’si bile yoktu; çizgi film, magazin programları yayınlanırdı, canlı yayın yoktu. İlk biz başladık ve neredeyse şu an her kanalda hafta sonu programı yapıyor. Bu güzel bir şey ama bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyorsun; aynı konukları dördüncü, beşinci defa aldığını fark ediyorsun. İşte o noktada televizyoncu böyle hissediyorsa farklılaşmanın zamanı gelmiştir.



Bir kısır döngü oluyor yani..

Evet kısır döngü... Aynı şey, aynı his, aynı izleyici kesimi, aynı görüntü, aynı format... Bir-iki senedir “Bir değişiklik yapsam” diye hissederken tam o sırada böyle bir teklif geldi, “Seni hafta içi değerlendirmek istiyoruz” şeklinde. Çünkü hafta sonu müthiş bir izleyici kitlesine de ulaşmıştık. Ben de bayıla bayıla kabul ettim.