Rol aldığı diziler bir yana dursun sportif ruhuyla da radarımıza giren biri var şu sıralar! Belirgin yüz hatları ve dikkat çekici oyunculuğuyla öne çıkan Burak Yamantürk'ü yakından tanımak ve tanıtmak için seferber olduk.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Hakan Adil

Bazı insanlar vardır görüntüsüyle ruhu, üslubuyla vücut dili arasında uçurum hissedersiniz. İşte, Burak Yamantürk sizi bu uçurumun tam kenarına getiren bir isim. ‘Beklenmedik’ doğru kelime onun için. Tanıdıkça şaşırtan, şaşırttıkça daha çok merak etmenize neden olan oyuncu son dönemde yakışıklılığıyla da adından sıkça bahsettiriyor. Öyle ki, Burak Yamantürk başlı başına bir merak konusu desek haksız sayılmayız. Onun yanındayken, efendiliği, kibarlığı, muzır bakışları, sarkastik hareketleri ve düşünceli yaklaşımıyla karakterin detaylarda gizli olduğuna tanık olurken sınır tanımaz bir adam olduğunu da kısa sürede anlıyorsunuz. Bunda kuşkusuz İzmit’te sevgi dolu bir ailenin tam ortasında büyümüş olmasının, aldığı dans eğitiminin, oyunculuğa olan farklı bakış açısının ve duygularını yaşamaktan korkmamasının büyük katkısı var. Utangaç olduğu kadar sert bakışlarıyla yarattığı ironiye kayıtsız kalsak da kendine güvenen duruşu ve çekim süresince büründüğü karakter ilk bakışta hakkında edinilen yargıları altüst etmeye yetiyor. Serseri ruhu, spontane yaşama arzusu ve kaygılardan uzak yapısı da kendisine olan ilgi katsayımızı arttırıyor elbette. Keza bugüne dek kendisi hakkında, ‘Veda’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Yasak’ ve ‘Acı Aşk’ dizilerinde canlandırdığı rollerden öte pek bir malumatımız yok. Tam da bu yüzden sadece onu tanımaya yönelik nokta atışı sorularla kendisine kaçacak bir yer bırakmadık. ‘Zannedildiği gibi biri değilim’ diyen Yamantürk’ün dürüstçe yanıtladığı 30 soru sayesinde zaten bu dediğinin kaçınılmaz olduğunu siz de fark edeceksiniz.



1- Kendi oynadığınız diziyi seyrediyor musunuz? Eğer izliyorsanız o sırada neler hissediyorsunuz? İzliyorum. Sahneyi oynarken hissettiğim duyguların karşılığını ekranda görebilecek miyim diye merak ediyorum.

2- Oyunculuğun en vazgeçilmez yanı sizce ne? ‘Kayıt’ ve ‘kestik’ kelimeleri arasında geçen sürede tamamen başka biri olabilmenin verdiği özgürlük!

3- Daha önce canlandırdığınız karakterler de göz önünde bulundurulduğunda sert mizaçlı bir yapınız olduğu zannediliyor. Burak Yamantürk gerçekte nasıl biri? Gerçekte nasıl biri olduğumu çok az kişi bilir. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Kısaca şöyle söyleyebilirim; ‘zannedildiğim’ gibi biri değilim.

4- Sualtı teknolojileri okuyup bir de üstüne dalgıçlık eğitimi aldığınızı biliyorum. Deniz altına olan bu merak nereden geliyor? Çocukluktan gelen bir merak… Sualtına girdiğim zaman hiçbir şey düşünmem. Bu benim için çok nadir ve değerli bir an.

5- Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nde eğitim almışsınız. Dalgıçlıktan dansa, oradan da oyunculuğa nasıl bir geçiş oldu? Başta beni sonra da etrafımdaki herkesi şaşırtan bir durum oldu. Sualtı Teknolojisi Bölümü’nü okurken aslında olayın sualtıyla veya teknolojiyle bir alakası olmadığını ve hayatımın her an risk altında olduğunu anladım. Zaten sahne sanatlarıyla da uğraşmak istiyordum. Bunun üzerine izlediğim birkaç gösterinin de etkisiyle kararımı kesinleştirdim. Kısa sürede yaptığım yoğun bir çalışmayla konservatuvarı kazandım. Bu işin kolay kısmıymış, asıl zor olan sonrasıymış… Ama beni bu yolda motive eden çok şey oldu ve dünyanın birçok önemli festivalinde dans etme imkanı buldum. Bu yüzden Büşra Firidin’e teşekkürü bir borç bilirim. O olmasaydı okulu biraz zor bitirirdim.