Oyunbaz ruhlar

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Kadın, güzelliğiyle ve sempatikliğiyle dikkatleri çekiyor.

“Herkesin veremediği bir aşk mektubu vardır” sloganıyla yola çıkan ‘El Yazısı’, yer yer umutlu bazen umutsuz, nihayetinde tatlı bir aşk filmi. Yönetmeni ve senaristi, Ali Vatansever. Cansu Dere, Sarp Akkaya, Baran Akbulut, Salih Kalyon gibi usta oyuncular rol alıyor. Filmin en dikkat çeken karakterlerini ise, Wilma Elles ve Sercan Badur oynuyor. Sercan, sevdiği kızla evlenemeyen bir genci, Wilma ise Fransız bir gezgin olan, tesadüfen kasabaya gelen ve insanların öğretmen sandığı Julie’yi canlandırıyor. Film onları bir noktada birleştiriyor; biz de çekimimizde bir araya getirdik.



