Kadın, güzelliğiyle ve sempatikliğiyle dikkatleri çekiyor.
“Herkesin veremediği bir
aşk mektubu vardır”
sloganıyla yola çıkan ‘El
Yazısı’, yer yer umutlu
bazen umutsuz,
nihayetinde tatlı bir aşk filmi. Yönetmeni ve
senaristi, Ali Vatansever. Cansu Dere, Sarp
Akkaya, Baran Akbulut, Salih Kalyon gibi usta
oyuncular rol alıyor. Filmin en dikkat çeken
karakterlerini ise, Wilma Elles ve Sercan Badur
oynuyor. Sercan, sevdiği kızla evlenemeyen
bir genci, Wilma ise Fransız bir gezgin olan,
tesadüfen kasabaya gelen ve insanların
öğretmen sandığı Julie’yi canlandırıyor.
Film onları bir noktada birleştiriyor; biz de
çekimimizde bir araya getirdik.