“Oyuncular çıktı mankenlere ilgi azaldı”

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26 yıldır bu sektörde! Önce sadece isimden ibaretti bizim için.

Uğurkan Erez

Bir senedir İzmir’deydiniz; tedavinizin ardından kayboldunuz. Hastalığın yan etkilerinden biri miydi bu geri çekiliş? Kanseri yendim; akciğerimin bir lobunu aldılar ve “Artık atlattın, yırttın, tekrar hayata döndün” dediler! Ama bu sırada İstanbul’a mı küstüm, hayata mı küstüm ne olduysa, bir anda bıraktım her şeyi ve İzmir’e yerleştim. Çünkü kendime her türlü hastalığı yakıştırırdım da, kanseri hiç yakıştıramazdım. İzmirliler’in enerjisi resmen beni tedavi etti. Aslında hiç dönmemeyi düşünüyordum. Fakat üç ay önce, kafamda kıpırdanmalar oluşmaya başladı. Ege İhracatçılar Birliği’nin bir stilistler yarışması vardı. Jüri; Vural Gökçaylı, Arzu Kaprol, Faruk Saraç, Şenay Düdek, Erol Albayrak, Siren Ertan... Müthiş bir gün geçirdim, müthiş bir defile ortaya çıktı; ertesi gün tüm gün ağladım. O zaman, “Artık ben dönmeliyim” dedim. Bir kafeye ortak olmuştum, devrettim.



Şu sıralar kafanız nelerle meşgul?

Şu anda, bir televizyon programı projesi var. Bir jürilik teklifi var, bir de talk show ile ilgili bir bölüm olabilir. Önümüzde; İstanbul Fashion Week var, Cemil İpekçi’nin ve pek çok markanın defilesi var. Ayrıca, yeni bir departman kurdum, sponsorluk departmanı. Bazı tasarımcı ve modacılara sponsorlar bulup, onları eşleştirip, defileler yapıp, piyasayı hareketlendirmek istiyorum.



Hayata meydan okuma durumu mu söz konusu?

Şöyle bir laf vardır: “Şu kafamla 19 yaşıma dönsem...” İşte ben de bu kafamla, mesleğime sıfırdan başlıyorum. Evet, kendimi inanılmaz güçlü hissediyorum! Ameliyattan sonra, narkozun etkisi mi nedir, çok mülayım bir adam olmuştum, susuyordum. Artık yine sesim çıkıyor, haksızlıklara karşı yine çığırtkanım. Yine pozitifim. Kimseye kötülük yapmıyorum, yapmadım da zaten; bana kötülük yaptı diyen yalan söyler. Bağırıp çağırırım belki ama kimseye kötülük yapamam!

