26 yıldır bu sektörde! Önce sadece isimden ibaretti bizim için.
Uğurkan Erez
Bir senedir İzmir’deydiniz; tedavinizin
ardından kayboldunuz. Hastalığın yan
etkilerinden biri miydi bu geri çekiliş?
Kanseri yendim; akciğerimin bir lobunu aldılar
ve “Artık atlattın, yırttın, tekrar hayata döndün”
dediler! Ama bu sırada İstanbul’a mı küstüm, hayata
mı küstüm ne olduysa, bir anda bıraktım her
şeyi ve İzmir’e yerleştim. Çünkü kendime her türlü
hastalığı yakıştırırdım da, kanseri hiç yakıştıramazdım.
İzmirliler’in enerjisi resmen beni tedavi
etti. Aslında hiç dönmemeyi düşünüyordum. Fakat
üç ay önce, kafamda kıpırdanmalar oluşmaya
başladı. Ege İhracatçılar Birliği’nin bir stilistler
yarışması vardı. Jüri; Vural Gökçaylı, Arzu Kaprol,
Faruk Saraç, Şenay Düdek, Erol Albayrak, Siren
Ertan... Müthiş bir gün geçirdim, müthiş bir
defile ortaya çıktı; ertesi gün tüm gün ağladım. O
zaman, “Artık ben dönmeliyim” dedim. Bir kafeye
ortak olmuştum, devrettim.
Şu sıralar kafanız nelerle meşgul?
Şu anda, bir televizyon programı projesi var.
Bir jürilik teklifi var, bir de talk show ile ilgili
bir bölüm olabilir. Önümüzde; İstanbul Fashion
Week var, Cemil İpekçi’nin ve pek çok markanın
defilesi var. Ayrıca, yeni bir departman
kurdum, sponsorluk departmanı. Bazı tasarımcı
ve modacılara sponsorlar bulup, onları
eşleştirip, defileler yapıp, piyasayı hareketlendirmek
istiyorum.
Hayata meydan okuma durumu mu söz
konusu?
Şöyle bir laf vardır: “Şu kafamla 19 yaşıma
dönsem...” İşte ben de bu kafamla, mesleğime
sıfırdan başlıyorum. Evet, kendimi inanılmaz
güçlü hissediyorum! Ameliyattan sonra, narkozun
etkisi mi nedir, çok mülayım bir adam
olmuştum, susuyordum. Artık yine sesim çıkıyor,
haksızlıklara karşı yine çığırtkanım. Yine
pozitifim. Kimseye kötülük yapmıyorum,
yapmadım da zaten; bana kötülük yaptı diyen
yalan söyler. Bağırıp çağırırım belki ama kimseye
kötülük yapamam!