Aynaya baktığınızda kendiniz hakkında ne düşünürsünüz?
Aynaya
hangi zaman aralığında baktığımla alakalı değişebilir düşüncem. Fakat
uzun süredir çok çalıştığımdan dolayı uyku için yaşıyorum ve sürekli
düşüncem; biraz daha uyusam bu surat ne güzel olur...
Kendinizi en çok hangi halinizle feminen buluyorsunuz?
Alışık olmadığımdan dolayı herhangi bir topuklu ayakkabı beni anında feminen yapmaya ve hissetmeme yetebilir.
Vücudunuzda en çok beğendiğiniz yeriniz, neden?
Anlam yükleyebildiğim tek yer olan gözlerim.
Kadınsı kaprisiniz var mıdır?
Kapris mi? O ne? Bir tatlı çeşidi mi?
Güzelliğinizi korumak adına sihirli ya da etkili tüyolarınız?
Daima
pozitif düşünmek, küçük olayları çözülemeyecek kadar büyük görmemek ve
sevmek. Temiz ve bakımlı olmak zaten işimizin gereği ama bu saydıklarım
güzelliğin önde gelen şartları.
Diyet yapmaya karar verdiğinizde ruh haliniz nasıl olur?
Hayatımda hiç diyet yapmadım ama yapmaya karar verseydim eminim o meşhur pazartesi hiç gelmezdi.
"Asla taviz vermem" dediğiniz konular arasında aklınıza ilk gelen?
Mesleğimdeki kararlılığım.
İşinizle ilgili prensibiniz?
Önüme gelen her işe atlamamak, seçici olmak ve seçtiğim işlerin sonuna kadar hakkını vermek.
Huzur deyince?
Ailem ve sevdiğim adam.
Başucunuza yazdığınız/yazmayı düşündüğünüz felsefeniz?
"Sadece gülümsemekle açılır kapıları cennetin ve sadece çok istemekle dönüşür gerceğe isteklerin."
Hayatınızı anlamlı kılan en önemli 3 şey?
Ailem, işim ve aşkım.
En çok güldüğünüz olay?
Son
zamanlarda en çok güldüğüm olay sette adam asmaca oynarken halterci
Halil Mutlu'nun adını yanlış hatırlayıp Hasan Mutlucan yazmışım ve
ısrarla çok ünlü bir halterci diye bilmelerini beklemem büyük
fiyaskoydu.
Rezil oldum dediğiniz bir an?
Yukarıdaki cevabı rezil olmak olarak da düşünebilirsiniz!
Bugüne kadar sevgilinize söylediğiniz en ilginç yalan?
Hala inanıyor, o yüzden söyleyemem.