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Özge Özberk ve bilinmeyenleri

Özge Özberk'i soru yağmuruna tuttuk!
Aynaya baktığınızda kendiniz hakkında ne düşünürsünüz?
Aynaya hangi zaman aralığında baktığımla alakalı değişebilir düşüncem. Fakat uzun süredir çok çalıştığımdan dolayı uyku için yaşıyorum ve sürekli düşüncem; biraz daha uyusam bu surat ne güzel olur...

Kendinizi en çok hangi halinizle feminen buluyorsunuz?
Alışık olmadığımdan dolayı herhangi bir topuklu ayakkabı beni anında feminen yapmaya ve hissetmeme yetebilir.

Vücudunuzda en çok beğendiğiniz yeriniz, neden?
Anlam yükleyebildiğim tek yer olan gözlerim.

Kadınsı kaprisiniz var mıdır?
Kapris mi? O ne? Bir tatlı çeşidi mi?

Güzelliğinizi korumak adına sihirli ya da etkili tüyolarınız?
Daima pozitif düşünmek, küçük olayları çözülemeyecek kadar büyük görmemek ve sevmek. Temiz ve bakımlı olmak zaten işimizin gereği ama bu saydıklarım güzelliğin önde gelen şartları.

Diyet yapmaya karar verdiğinizde ruh haliniz nasıl olur?
Hayatımda hiç diyet yapmadım ama yapmaya karar verseydim eminim o meşhur pazartesi hiç gelmezdi.

"Asla taviz vermem" dediğiniz konular arasında aklınıza ilk gelen?
Mesleğimdeki kararlılığım.

İşinizle ilgili prensibiniz?
Önüme gelen her işe atlamamak, seçici olmak ve seçtiğim işlerin sonuna kadar hakkını vermek.

Huzur deyince?
Ailem ve sevdiğim adam.

Başucunuza yazdığınız/yazmayı düşündüğünüz felsefeniz?
"Sadece gülümsemekle açılır kapıları cennetin ve sadece çok istemekle dönüşür gerceğe isteklerin."

Hayatınızı anlamlı kılan en önemli 3 şey?
Ailem, işim ve aşkım.

En çok güldüğünüz olay?
Son zamanlarda en çok güldüğüm olay sette adam asmaca oynarken halterci Halil Mutlu'nun adını yanlış hatırlayıp Hasan Mutlucan yazmışım ve ısrarla çok ünlü bir halterci diye bilmelerini beklemem büyük fiyaskoydu.

Rezil oldum dediğiniz bir an?
Yukarıdaki cevabı rezil olmak olarak da düşünebilirsiniz!

Bugüne kadar sevgilinize söylediğiniz en ilginç yalan?
Hala inanıyor, o yüzden söyleyemem.
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