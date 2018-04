Özge Ulusoy

Özge Ulusoy hayatındaki yeniliklerle ve günden güne ivme kazanan güzelliğiyle karşımızda. İçsel olarak ise çok daha ‘farkında’… Hem iş hem de özel hayatında çok mutlu olduğunu söyleyen Özge Ulusoy, bu mutluluğun yaydığı ışığı şimdi bizimle paylaşıyor.

Röportaj: Eda Şentürk

Fotoğraf: Murat Sargın



Özge Ulusoy defilelerin en gözde mankenlerinden biri olmanın yanı sıra televizyonun en çok izlenen programlarında yer alarak başarılı bir ekran yüzü olduğunu da kanıtladı.

Moda dünyasındaki deneyimini ‘Bugün Ne Giysem?’ programının jüri koltuğunda değerlendiren güzel manken, 30 yaş hissiyatını, özel hayatını ve güzellik sırlarını en

samimimi haliyle anlattı.



En son bir araya geldiğimizden bu yana bir yıl geçti… Kısa bir ‘bir yıl değerlendirmesi’ alabilir miyim?

Geçen sene bu zamanlarda ben ‘Survivor’dan çıkmış ‘Yok Böyle Dans’ yarışması içinde büyük çabalar harcıyordum. Yarışma biter bitmez ertesi gün kendimi ‘Bugün Ne Giysem?’

stüdyosunda buldum. Bir senedir de buradayım. Biz kendi içinde çok eğlenen bir ekibiz. O yüzden işe gidiyor gibi değil arkadaşlarımla görüşmeye gidiyorum gibi geliyor. Çok eğlenerek çekim yapıyoruz, insanın sevdiği işi yapıyor olması çalışıyor hissi vermiyor. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum Allah herkese nasip etsin.



Her gün televizyonda olmak nasıl bir yaşam sistemini beraberinde getiriyor?

Bir taraftan çok güzel bir taraftan da çok zor... Eleştirilere açık olmak gerekiyor, birçok konuda kendinden emin olmak gerekiyor. Bir taraftan da insanlara her gün ulaşıyor olmak, ekranda olmak çok büyük bir şans. Bunun bana çok büyük bir getirisi oluyor ve bu diğer işlerime de yansıyor. Bu sayede insanlarla buluşabileceğim birçok organizasyonda yer alıyorum. Özellikle bu kadar izlenen ve sevilen bir programda yer almak çok güzel bir şey…



Kadınları her gün tepeden tırnağa eleştiren bir göz olarak sence bir kadının en iyi durduğu görüntüleri hangileri?

Ben hep şunu söylüyorum, bence Türk kadını güzel giyinmeyi biliyor. Ama yaptığı hata şu, vücuduna göre giyinmeyi bilmiyor. Bir kadın vücuduna oturan hangi kıyafeti giyerse giysin iyi görünüyor zaten. Bir de insanın tarzını sindirmiş olması lazım. Örneğin bize birçok farklı tarzda yarışmacı geliyor. Gotik, rock ya da benzeri tarzlarda… Bunu kişi özenip de yapmamışsa çok eğreti duruyor. O yüzden her kadının kendi içinde kendini şık hissettiği kıyafeti bulması lazım. Benim de özel hayatımda giydiğim belli şeyler var, giymediğim de çok şey var.



Peki sen hangi görüntüyü gördüğünde olmamış diyorsun en çok?

Günlük bir kıyafete abiye topuz yapıp gelenler oluyor. Birincisi bu, ikincisi de çorap konusu. Biz çorap konusunda biraz hassasız programda. İnce çorap dediğiniz zaman; tene uyumlu olması gerekiyor, parlak olmaması gerekiyor, yaşına uygun olması gerekiyor vs. Genç kızlarda ten rengi çorap gördüğüm an olmamış diyorum.



Günden güne güzellik grafiğin yukarı doğru çıkıyor, biraz güzellik sırlarını alalım lütfen…

Çok teşekkür ederim. Aslında ben çok mutlu olduğum için böyle bir enerji veriyorum dışarıya. İş hayatım da özel hayatım da çok yolunda gidiyor. Bunun yansıması oluyordur. Bir de çok bakıyorum gerçekten kendime. Benim saçım, cildim, vücudum enstrümanım gibi… Bir sanatçının kemanına ya da çellosuna nasıl bakması gerekiyorsa benim de vücuduma öyle bakmam gerekiyor. Bale yaptığım dönemde de böyleydi. Kendime hep iyi bakardım. Uykumu alıyorum, spor yapıyorum, iyi besleniyorum, abur cuburdan

kaçınıyorum, mümkün olduğunca az makyaj yapıyorum. Her akşam cildimi iyi temizliyorum, maskelerimi yapıyorum. Bunu yapmak en fazla 15- 20 dakikamı alıyor ama değiyor.