Özge Ulusoy ile çok özel

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Özge Ulusoy denince akla tek bir şey gelmemesi normal. Çünkü o ‘on parmağında on marifet var’ denebilecek bir kadın. Moda, yazarlık, sunuculuk… Her dalda karşımıza çıkıyor. Ama hayatı ne kadar yoğun yaşıyor olursa olsun İstanbul’un tadını çıkartmaktan geri kalmıyor.

Yazı: Ceren Sırdar / İstanbul Life

Fotoğraf: Serhat Hayri



İstanbul’un tarih kokan en güzel semtlerinden birinde, Galata’dayız ekipçe. Meşhur sokaklarından Serdar-ı Ekrem’de bulunan dört katlı şirin mi şirin, ahşap merdivenli Hotel 1312’de buluşuyoruz. Otelin 10 adım aşağısında tarihi Kırım Kilisesi var. Kilisenin hemen arkasında seyreden deniz manzarası ise görülmeye değer. Özge Ulusoy ‘Hazırım, hadi!’ deyince başlıyoruz çekime. O kadar hızlı ki çekim nasıl geçiyor hiçbirimiz anlamıyoruz! Hava güneşli, ama rüzgar adeta ‘ısırıyor’. Hepimiz paltolarla Özge’yi izliyoruz. O ise üşümesine rağmen yüzündeki tebessümle çekimi tamamlıyor. Sonrası mı? Gelin İstanbul’a olan hayranlığını, yeni yıl beklentilerini ve tüyolarını dinleyelim…



Özge Ulusoy denince pek çok alanda işler yapan bir sima canlanıyor gözümüzde. Nasıl başarıyorsunuz aynı anda bu kadar çok yönlü olabilmeyi?

Disiplinli şekilde çok çalışıyorum aslında. Çok merak ediyorum, çok okuyorum. Yaşadığımız dünya aslında zaten çok yönlü olmayı gerektiriyor ve ben de düzene ayak uyduruyorum. Evde oturup işin bana gelmesini beklemek yerine devamlı bir şeyler üretmeye çalışıyorum.



TV programınız ‘Hey Canlı’ya bir süre ara verildi. Başka televizyon projeleriniz olacak mı?

Görüştüğümüz birkaç proje var, henüz netleşmediği için bir şey söylemek doğru olmaz. Ama netleşince mutlaka haberiniz olacak.



Bir gazetede moda üzerine köşe yazıyorsunuz ve birkaç röportajınızda bununla ilgili “Ben gazeteci değilim, sadece bilgilerimi paylaşıyorum” demişsiniz. Yine de gazeteciliğe başlamak, röportajlar yapmak gibi düşünceleriniz var mı?

Aslında söylediğim gibi içine girip öğrenmeye çalışıyorum. Çıkıp “Ben gazeteci oldum” desem bunca yıl eğitim alıp bu işe emek vermiş insanlara büyük saygısızlık etmiş olurum. Gazetede çok değerli gazeteci arkadaşlarımla, büyüklerimle beraber çalışma fırsatım oldu ve onları iyi gözlemleyip devamlı bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.



