Özlem Yıldız'la çocuk modası üzerine...

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Özlem Yıldız, oğlu Demir'i giydirirken uygun ve rahat seçimler yapmaya çalıştığını ve çocuk kıyafetlerine büyük paralar harcanmasına sıcak bakmadığını söylüyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Oğlu Demir için Özlem Yıldız en çok eşofman alıyor. Böylece Demir, okulda rahat rahat koşturuyor. Renkli jean’ler de Demir’in okul şıklığının anahtar parçaları arasında. Demir’in GAP Kids ve Zara’dan alınan renkli jean’lerini New Balance spor ayakkabıları tamamlıyor. Zara, GAP Kids ve H&M bol seçenekleri, uygun fiyatlarıyla Demir’in günlük giyiminde önemli yer tutarken,özel günler için Burberry ve Harvey Nichols vazgeçilmez. Demir’in hassas cildi için duştan sonra sürdüğü Mustela krem de olmazsa olmazları arasında…



Demir’in babasıyla yazları bir örnek Vilebrequin mayo giydiğini söyleyen Özlem Yıldız, oğlunu giydirirken uygun ve rahat seçimler yapmaya çalışıyor. Dünya markaları çocuklar için artık birbirinden güzel kıyafetler hazırlıyor. Özlem Yıldız, seçeneklerin eski yıllara göre çok arttığını, ancak, çocuk kıyafetlerine büyük paralar ödenmesine sıcak bakmadığını söylüyor: “O kadar çabuk büyüyorlar ki, giyme süreleri çok kısa o kıyafetleri. Ben özellikle günlük kullanım için daha ucuz kıyafetler satın alınmasından yanayım.”



Kendi gardırobunda jean, tayt, düz bot gibi rahat giysilerin ağırlıklı olduğunu söyleyen Özlem Yıldız’ın en sevdiği markalar ise BCBG, V2K, Zara ve Harvey Nichols.