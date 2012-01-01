Dolunay dizisinde Fatoş karakterini canlandıran Öznur Serçeler’i yakından tanımak istedik; güzellik sırlarına da ortak olduk tabii.

Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Aslıhan Sever

Makyaj: Hamiyet Akpınar

Saç: Akın Ünal

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya

Makyaj Asistanı: Gizem Ergin



Klasik müzik eğitimi aldıktan sonra dizi dünyasının rengarenk atmosferine karşı koyamayıp kendini setlerde bulan Öznur Serçeler, “Oyunculuk içimde varmış, çok keyif aldım ve devam ettim” diyor ve siz kamera önündeki rahatlığını görünce buna hak veriyorsunuz. Kamera onu seviyor, o da kamerayı. Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca’nın başrollerini paylaştığı komedi dizisi Nuri ile adından sıkça söz ettirmişti zaten, bu yüzden bir korku filmi olan Deccal’de izleyince türler arası bu gezintisindeki başarısına şaşırmıştık. Onu tanıyınca nedenini anladık. Heyecanından beslenen, heyecanını da hep yeni bir şeyler öğrenme arzusuyla birleştiren bu kızı çok sevdik.







Klasik Batı Müziği eğitimi aldınız, flüt çalıyorsunuz. Müzikten oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?

Yaklaşık 10 yıl Klasik Batı Müziği eğitimi aldım. Ortaokulu bitirdikten sonra Mersin Konservatuvarı’nın sınavlarına girdim ve flüt bölümüne seçildim. Birkaç yıl sonra Bilkent Müzik Lisesi’ne geçiş yaptım ve üniversiteyi de orada tamamladım. Müzisyen olmak da çok zevkliydi. World Youth Orchestra ile yaptığımız turneleri hala gülümseyerek hatırlıyorum. Mezun olacağım sene tiyatro bölümü mezunu bir arkadaşımın aracılığıyla Ankara’da çekilen Unutma Beni dizisinde rol aldım. Mezun olduktan sonra da İstanbul’daki dizilerde oynamaya başladım. Benim de içimde varmış demek ki, sonrasında çok keyif aldım ve devam ettim.



Oyunculukta kendinizi geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?

Bol bol izliyorum ve okuyorum.



Geriye dönüp baktığınızda kendinizi nasıl bir oyuncu olarak görmek istiyorsunuz?

Yaptığı işlerden tatmin olmuş ve gurur duyan bir oyuncu olarak kendimi görmeyi çok isterim.



Dünya sinemasından beğendiğiniz, kendinize örnek aldığınız oyuncular kimler?

Merly Streep, Kate Winslet ve Marion Cotillard.



En karakteristik özellikleriniz neler?

Arkadaşlarım genelde uyumlu ve neşeli biri olduğumu söyler.







Yoğun geçen bir çekimin ardından vücudunuzu, cildinizi, ruhunuzu dinlendirmek adına neler yaparsınız, nasıl rahatlarsınız?

Özellikle çok üşüdüğüm çekimlerden sonra sıcak duş alır sonra hemen uyurum. Genelde duş sonrası sıcak bir şeyler içip makyajımı temizledikten sonra nemlendiriciyle cildimi rahatlatmayı ihmal etmem.



Açık tenlisiniz, bu da özel bir bakım gerektiriyor. Cilt sağlığı ve güzelliği için neler yapar, nelerden uzak durmaya çalışırsınız?

Güneş koruyucu kremimi neredeyse her gün sürerim, mevsim ne olursa olsun. Cilt bakımına elimden geldiği kadar özen gösteririm ve genelde doğal içerikli ürünler kullanırım.

Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Makyaj yapmayı çok seviyorum ama genelde pastel renkleri kendime yakıştırdığım için makyaj yaptığımda da çok süslü görünmem.



Asla vazgeçemeyeceğiniz makyaj malzemesi ne?

Ruj.



Stil ve güzellik söz konusu olduğunda asla yapmayacağınız şeyler var mı yoksa yeniliklere açık biri misiniz?

Yeniliklere açık biriyim diyebilirim.



