Her kadının dolabının torpilli bir parçası mutlaka var!

Röportaj: Burçak Şener

Fotoğraf: Nurdan Usta



Mevsim değişir, sezon değişir, yıllar geçer, o parça yine de gardıroptaki ve gönüllerdeki yerini korumaya devam eder. Dört stil sahibi kadın, zamansız ve favori parçalarını yeni sezonun favori ürünleriyle kombinledi.







DUYGU AKDENİZ-MODEL

Parıltılı, kendinden emin ve ayakları yere basan bir kadın Duygu Akdeniz. Onun zamansız parçası da stili ve ruhu gibi ışıltılı. Modaya bakışına ise kesinlikle kulak vermelisiniz; o, balıkçı yaka kazakları ve ışıltılı elbiseleri bir araya getirebilen cesur bir tarza sahip.

Son dönemde gardırobunuzun başköşesinde yerini edinen favori parça hangisi?

Bu sezon gardırobumun başköşesinde bol bol ışıltı var. Çekimde giydiğim payetli ceketi bu sezon üzerimde bol bol görebilirsiniz. Kendisiyle 5-6 yıl önce Amsterdam’da vintage bir butikte tanıştık ve o an aşkımız başladı. Gerçi bu sezona kadar hep bir köşede dursa da her şeyin bir zamanı var.

Neden o?

O; çünkü bu kadar ışıltılı bir ceket bana kendimi hem şık hem rahat hissettiriyor.

Bu parça tarzınızı ne kadar yansıtıyor?

Tarzımı yansıtmasından önce tarzıma uyum sağlayabilmesini seviyorum. Bu parçayı çekimde kullandığım şekliyle, basic siyah tişört ve skinny jean ile çok yakıştırıyorum. Kendisi zaten çok dikkat çektiği için olabildiğince sade parçalarla kullanmayı tercih ediyorum.

Peki, tarzınızı nasıl ifade edersiniz?

Tarzım genelde rock chic bir görünümde olsa da, arada 70’ler ruhunu da üzerimde hissedebilirsiniz. 80’ler ruhunu da seviyorum. Fakat tepeden tırnağa değil. Kendi içinde karıştırmayı seven bir stilim var. Sade parçaları hareketlilerle karıştırırım ya da 70’ler ruhunda bir elbise kullanıyorsam saçlarımı sıkı sıkı toplarım, belki simsiyah giyinirim, üzerine net ve belirgin bir küpe takarım. Dengelemeyi seviyorum.

Yeni sezonun sizce hit parçası hangisi?

Sezon boyunca hit parçalara bağlı yaşamıyorum; geçen sezonlarda uzun uçuş uçuş elbiseler hakimdi gardırobuma, bu sezonda ise daha ışıltılı parçalar... Zamansız olarak ise balıkçı yaka kazaklar her zaman favorim, sanırım her renk balıkçı kazağım var.

Dolabınızda asla ne yer almayacak?

Alışveriş yaparken o kadar gözüme takılır ki alacağım şeyler, bin parçanın içinden bulurum istediğimi... Ama asla yer almayacak olan şeyi hiç düşünmemişim. Sanırım siyah deri olup da alt tabanı tahta ayakkabılar gardırobumda olmaz.

Sex and the City’de hangi karakter ile daha iyi alışveriş arkadaşı olurdunuz sizce?

Kusura bakma Carrie, alışverişe yalnız çıkmayı daha çok seviyorum! İstersen alışveriş dönüşü kahve içip sohbet edebiliriz.