Şu sıralar herkes onu konuşuyor. Yasak Elma’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. O ise dikkat çekmenin ve güzelliğin, insanın çevresine yaydığı ışıkla, haliyle, tavrıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Tam da parlama zamanında olan Sevda Erginci’nin başrolünde olduğu oyunda sezonun makyaj trendi glitter’ların şovuna davetlisiniz.

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Buse Akoğlu

Saç: Erdem Gül/Maag Saç Sanat

Makyaj: Alp Kavasoğlu

Styling Asistanı: Duygu Özkan



Lise yıllarında okul tiyatrosunda sahneyle tanışan Sevda Erginci, Semaver Kumpanya ve Kenter Tiyatrosu’nun ardından 2012 yılında Koyu Kırmızı ile dizi oyunculuğuna adım atmış. Uzun süredir Yasak Elma dizisiyle adından söz ettiren 25 yaşındaki oyuncu, sessiz, sakin tavırlarıyla dikkatinizi çekiyor ama görünür olan aldatıcıdır çoğu zaman. O, derinlerde yavaş yavaş kıpırdayan bir deniz gibi aslında. “Hiçbir zaman sakin bir hayatım olmadı. Kafamda da, ruhumda da, hayatımda da hep karmaşa vardı. Hayatım bir film olsa, hayatı çok karmaşık ve hep sakinliği, sadeliği arayan bir kadının hikayesi olurdu herhalde” sözleri size fikir verebilir belki. Ve hayatı düz bir çizgide gitmeyen, ona ulaşmak için dolambaçlı sokaklardan geçmeniz gereken çoğu kadın gibi özgürlüğüne çok düşkün. Hayatta öğrendiği en önemli şey; sürekli dönüşecek olması. Hiçbir duyguya, hiç kimseye, hiçbir kalıba ve fikre sonsuza kadar ait olmayacağı gerçeğinin ona hissettirdiği özgürlük duygusu. Hayat, oyunculuk, güzellik üzerine fikirlerini merak ettik, bakım sırlarını ilk ağızdan dinledik.







Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Güzelliğin, insanın tavrı ve ışığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.



Bir kadında en sevdiğiniz görüntü ne?

Herhangi birine benzemeye çalışmamış, şahsına münhasır, tüm kusurlarıyla ve özgüveniyle parlayan kadın görüntüsü.



Cildinizin daha güzel görünmesi için neler yapıyorsunuz?

Cildimi yıpratacak sert işlemlerden ve set dışında makyajdan olabildiğince uzak duruyorum. Temizleyip nemlendirmeden de asla uyumuyorum.



Günlük cilt bakımında temizleyici, tonik, nemlendirici, peeling, maske olarak hangi markaları kullanıyorsunuz?

Genel olarak eczanede satılan ürünleri kullanıyorum. Yüz yıkama jelim La Roche-Posay Effaclar. Tonik olarak gül suyu kullanırım yıllardır. Nemlendiricim Skinceuticals. Bir de mutlaka serum kullanıyorum nemlendiriciden önce. O da genelde Kiehls’ın ürünü oluyor ve kendi cilt tipime uygun yaptırıyorum. Dermalagica’nın Daily Microfoliant Peeling’ini iki günde bir kullanıyorum. Maske olarak da kil maskesi veya inci tozu maskesi kullanıyorum.



Hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Kış parfümüm Jo Malone Tuberose Angelica. Yaz parfümüm hep değişir ama bu yaz DKNY Be Delicious Fresh Blossom kullandım.



Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Allık olarak hep Nars Orgasm kullanıyorum. Far ve ruj çok kullanmam ama kullanırsam da genelde far olarak pembe veya kahverengi tonlarını, ruj olarak da dudak rengine yakın, doğal tonları tercih ediyorum.



Asla vazgeçemeyeceğiniz makyaj malzemesi ne?

Kirpik kıvırıcı ve concealer.



Saç bakımı için neler yapıyorsunuz?

Saçımı hiç boyatmadım, bakımlı görünmesinin en önemli sebebi bu. Düzenli olarak kestiriyorum ve nadiren Hindistan cevizi yağı ile maske yapıyorum.



En çok hangi makyaj malzemesine ya da bakım ürününe para harcıyorsunuz?

Makyaj malzemelerini çok zor bitirdiğim için pek para harcadığım söylenemez. En çok nemlendiricilere para harcıyorum sanırım.



Şu aralar hangi güzellik ve bakım ürünleri favorileriniz arasında?

Benefit Girl Meets Pearl ve Glam&Glow dudak peeling’i.







Oyunculuğa nasıl adım attınız?

Özel bir hikayesi yok ancak hep oyun oynamak, sahnede olmak isterdim. Çocukken babamla çok oyun izledim ve lisede eğitim alarak oyunculuğa adım atmış oldum.



Bir tiyatro geçmişiniz var. Dizi oyunculuğuna nasıl geçtiniz, neden tiyatro ile devam etmediniz?

Öyle denk geldi ve ilerledi. Bundan sonrasıyla ilgili net bir planım yok. Bir süredir dizide oynuyorum ve dizi çekerken oyun oynamak pek mümkün olmuyor. Tiyatrodan vazgeçmedim. Oyunda da oynamak istiyorum, dizi ve filmde de.



Günün birinde mutlaka canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı ya da aynı sahneyi paylaşmak istediğiniz bir oyuncu?

Oyunculuk sürecimde ne oynadıysam çok heyecanlandım ve çalıştığım herkesten çok şey öğrendim. O yüzden birkaç isim verip, şu karakteri oynamayı çok isterdim deyip karşıma çıkan ve çıkacak oyunculara, karakterlere haksızlık etmek istemem.



Hayatta öğrendiğiniz en önemli şey ne?

Öğreneceğim şeylerin hiçbir zaman bitmeyeceği, sürekli dönüşecek olmam ve hiçbir duyguya, hiç kimseye, hiçbir kalıba ve fikre sonsuza kadar ait olmayacağım gerçeğinin özgürlüğü.



En çok hangi yeteneğe sahip olmak isterdiniz?

Çok iyi şarkı söyleyebiliyor olmak isterdim.



Çocukluk yılları denilince aklınıza gelen ilk görüntü ne?

Dersi dinlemeyip dışarıyı seyrederek hayal kurduğum veya sıranın altında kitap okuduğum anlar. O yaşlarımda bu anların bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Değerli olanın ders çalışarak gelen başarı ve iyi notlar almak olduğunu öğrettikleri ve benim de buna inandığım yıllardı.



Hayatınız bir film olsaydı ne tarz bir film olurdu?

Hiçbir zaman sakin bir hayatım olmadı. Kafamda da, ruhumda da, hayatımda da hep karmaşa vardı. O yüzden de hayatı çok karmaşık ve hep sakinliği, sadeliği arayan bir kadının hikayesi olurdu herhalde.



Ekranda kendinizi izlerken neler hissediyorsunuz, kendinizi güzel, sevimli ya da seksi buluyor musunuz?

Bir yandan izlerken bir yandan da hep daha iyisinin nasıl olacağı düşüncesi dolaşır kafamda. Oynadığım her karakter birbirinden çok farklı. O yüzden görüntümle ilgili net bir tavırdan bahsedemem.



Kariyer planınızda bundan sonra neler var?

Kariyer planım yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Şartlarımın ve keyfimin yön vermesiyle çalışıyorum.







Işıltıyı takip et

Sezonun en can alıcı güzellik trendlerinden biri; fark yaratmak. Farklılığı ortaya koyan oyun kurucular ise canlı renkler ve abartılı uygulamalar. Metalik maksimalizm her yönüyle radarımızda özetle. Göz kapaklarının iç kısmına ya da göz pınarlarına sürülen simli farlar ya da pullarla yaratılan glitter efektler, elmacık kemiklerinde kullanılan aydınlatıcılarla uyum sağlıyor. Sadece gözler değil, dudaklar da bu ışıltıdan payına düşeni alıyor.



