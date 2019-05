Kocaman kocaman kahkaha atan, neşeli mi neşeli, sıcacık, güzel bir kadın var karşınızda. “Kendine güvenen, her şart altında karakterinden vazgeçmeyen, gülümseyen her insan güzeldir” sözleri de bu düşüncemizi haklı çıkarıyor. Yeni sezon makyajıyla Pelin Uluksar’ın çekim alanındayız bu ay.

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Buse Akoğlu

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Gamze Tekin

Styling Asistanı: Duygu Özkan

Çiçekler için; Joy Flowers’a teşekkür ederiz.



No.309’un deli dolu, şımarık Nergis’i, Bir Deli Rüzgar’ın rakip tanımayan, ünlü pop şarkıcısı Melis’i, Vuslat’ın hırslı, obsesif, başarılı Nehir’i… Birbirinden bağımsız üç karakteri de çok severek canlandırmış bugüne kadar ama her bölümde hem şarkı söyleyip hem dans ettiği için Melis’in karakterinin aralarında biraz daha özel bir yeri olduğunu itiraf ediyor. Ailesinin küçük yaştan beri kendisini sanata yönlendirdiğini söylüyor Pelin Uluksar. Sanatın birçok dalında eğitim almış ama sonunda yoluna tiyatro ile devam etmeye karar vermiş. Şimdi bu kararından çok memnun. “İyi ki bana yol göstermişler, çünkü şu an kendimi başka bir iş yaparken hayal edemiyorum” derken çok samimi, gözlerinden okunuyor.



Cildinizin daha güzel görünmesi için neler yapıyorsunuz? Bir cilt diyetiniz var mı?

Çok alerjik ve hassas bir yapım var. Yağlı ve baharatlı yiyecekler de cildime iyi gelmiyor. Onlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Cilt bakım ürünü seçerken mutlaka içeriklerini okuyarak satın alıyorum ya da dermatolog tavsiyesi olan ürünleri kullanıyorum. Genelde tercihim hafif yapılı ve doğal içerikli ürünlerden yana oluyor.







Günlük cilt bakımında hangi ürünleri kullanıyorsunuz?

Cildimi derinlemesine temizlemek benim için olmazsa olmaz. Makyajla asla uyumuyorum. Yüz yıkama jeli, su bazlı nemlendirici ve haftanın 2-3 günü nemlendirici serum kullanmak rutinim. Ayda bir cilt bakımına gidiyorum. Her gün 2-3 litre su içiyorum.



Saç modelinizi ya da rengini sık sık değiştirenlerden misiniz?

Saçlarımda boya yok. Modeliyle de pek oynadığım söylenemez. Ancak oynayacağım rol için her türlü değişikliği yapabilirim saçlarıma. Bunun dışında düzenli aralıklarla kırıklarını aldırmak saçtaki en önemli rutinim. Profesyonel bakımların yanı sıra evde hazırladığım doğal karışımlarla da bakım yapıyorum.



Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Uzun set saatleri demek uzun saatler cildinizin çok yoğun bir makyaja maruz kalması demek. Cilt yapınız hassas ise bu maalesef sorunlara sebep oluyor. Bu yüzden günlük makyajım maskara, aydınlatıcı, ruj ve allıktan oluşuyor genelde. Renk konusunda da doğallıktan yanayım, favorim şeftali tonları.



Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Kendine güvenen, her şart altında karakterinden vazgeçmeyen, gülümseyen her insan güzeldir! Beden ve ruh güzelliğinin birlikteliği bana göre gerçek güzelliği ortaya çıkarıyor.



Asla vazgeçemeyeceğiniz makyaj malzemesi ne?

Aydınlatıcı, maskara ve ruj.



Stil ve güzellik söz konusu olduğunda asla yapmayacağınız şeyler var mı yoksa yeniliklere açık biri misiniz?

İşim için her türlü yeniliği denemeye açığım elbette. Ancak özel hayatımda aşırı uçlarda dolaştığım söylenemez. Feminen ve minimalist parçaları bir araya getirmeyi seviyorum. Bu tarzın dışına çıktığım pek söylenemez. Kendime yakışmayan bir şey sadece sezonun trendi diye denemek pek bana göre değil.







Hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Şu anda Tom Ford Fabulous kullanıyorum.



Şu aralar hangi güzellik ve bakım ürünleri favorileriniz arasında?

Uzun yıllardır severek kullandığım Estee Lauder Advanced Night Repair Serum ve Avene Termal Su, Benefit High Beam Likit Aydınlatıcı, Chanel Coco Marlene Ruj vazgeçilmezlerim.



Küçük güzellik sırlarınız var mı?

Hiçbir zaman cildimi temizlemeden yatağa girmem. Işıl ışıl bir cilt için cilt temizliğini atlamamak gerekiyor. Ayrıca bol su içmeye özen gösteriyorum. Elimden geldiğince de uyku düzenimi bozmamaya çalışıyorum.



Oyunculuğu sizin için özel kılan unsurlar neler?

Her şeyden önce sevdiğim, istediğim ve eğitimini aldığım işi yapıyorum ve bunun için ne kadar şükretsem az. İşimi çok seviyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorum. Ayrıca farklı karakterlere hayat vermek çok keyifli.



Günün birinde mutlaka canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı ya da aynı sahneyi paylaşmak istediğiniz bir oyuncu?

Füreya Koral’ı canlandırmayı çok isterim. Ayrıca bir balerini oynamak ve dönem işinde yer almak da beni çok heyecanlandırır. Zerrin Tekindor’la aynı sahneyi paylaşmayı da çok istiyorum.