Pınar Aylin: "Üzüntüyü bırak!"

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Hayata pozitif tarafından bakan bir kadın Pınar Aylin. Hayattaki sloganının "Önce mutluluk sonra her şey" olduğunu söylüyor!

Yazı: Sinem Gürleyük



Sizi en çok üzecek olay?

Her türlü negatiflikten uzak durmaya çalıştığım için son albümde söylediğim bir şarkı sözünü söyleyeyim size; ‘Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak!’



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Art niyetle yapılmamış olanları.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kimliğiyle yaşamayı seçen tüm kadınlar.



En sevdiğiniz ressam?

Donald Zolan.



Bir kadında en beğendiğiniz özellik?

Cazibeyi zarafetle taşıyabilmesi.



En sevdiğiniz erdem?

Özüne sahip çıkabilmek.

