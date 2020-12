Kendinize, çevrenize ve hayatınıza tutulan bir ayna ile tanışın. Psikolog Pınar Maro, konunun her noktasına cesurca dokunan bir eserle sizi baş başa bırakıyor. Bu kitap, gerçek vakaları anlatmıyor. Sizi kendi gerçeğinizle yüzleştiriyor.

Kendi gerçeğimizi ararken, iç dünyamıza dönüşümüzde nasıl bir yolculuk yaşıyoruz?



Çok zorlu, zaman zaman korkutucu ve sıkıntı verici bir yolculuk. O yüzden çoğumuz kaçarız iç dünyamıza seyahat etmekten. Günün birinde becerebilirsek müthiş bir özgürlük, rahatlama ve en azından kendimizle barışma vesilesi olur. Ne yazık ki ısrarla ve inatla bakmak istemeyip dış dünyadaki ‘şeylerle’ uğraşan çok insan var. Hadi başlayalım, o kadar da ürkütücü değil, hatta zevkli bile sayılabilir.



Kitapta aynı zamanda 11 kişilik yapısına da yer veriyorsunuz. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir kişilik yapısı var mı?



Bu 11 yapı A, B, C olarak üç ana grupta toplanıyor. Günümüzde B ve C ana gruplarına daha çok rastlıyoruz gibi bir spekülasyon yapabilirim. Mesela, C grubu obsesif yapılarına sık sık denk geliyoruz bence. Belki de mükemmeliyetçi, kılı kırk yaran patronunuzdan bahsediyor olabiliriz.







Kendimizle baş başa kalma imkanı bulduğumuz son dönemde niçin ‘Kişiliğin Kaderin mi?’ kitabını okumalıyız?



Bence en zor yüzleşme bir insanın dürüstçe içine ve anlamlı ilişkisine bakmasıdır. Günlük hayatta bunu unutur, görmezden geliriz. Böyle gelmiş böyle gider ve düzenimiz bozulmasın deriz. Bu kitabı bir basamak, bir rehber gibi düşünün. Yüzleşme yolunda size yoldaş olacağına eminim. Kitabınızı bir başkasıyla paylaşmayın. Çünkü ilk okumadan sonra zaman zaman tekrar bakma ihtiyacı duyabilirsiniz.