Pınar Öğün'le kısa kısa

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"Bilgi Güçtür"

Yazı: Sinem Gürleyük



‘Mi Minör’le tiyatro dünyasının tüm ışıklarını üzerine çeken; şimdilerde yeni bir televizyon programının hazırlık aşamasında olan Pınar sorulamızı yanıtladı.



Sizi en çok üzecek olay?

Cinselliğimin sansürlenmesi.



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Tecrübeye dönüştüğüne inandıklarımı.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Türkan Saylan.



En sevdiğiniz ressam?

Salvador Dali.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Kendinden zevk alabilmesi ve kadının özgürlüğüne dahil olabilmesi...



En sevdiğiniz erdem?

Farkındalık ve kişisel sorumluluk alma bilinci.



Kimin yerinde olmak isterdiniz?

Hiç kimsenin.



Arkadaşlarınızda olmasını en çok isteyeceğiniz özellik?

Şeffaflık ve dayanışma.



En sevdiğiniz kuş?

Kuş sevmem.



En sevdiğiniz şair?

Şiirle aram çok iyi değildir ama Nazım Hikmet Ran’a büyük saygı duyuyorum.



Tarihte en sevmediğiniz karakter?

Adolf Hitler.



Nasıl ölmek istersiniz?

Bir anda.



Hayattaki sloganınız...

Bilgi güçtür!



Şu anki ruh haliniz?

Cadı Kazanı isimli yeni bir program için hazırlanıyorum. Çok heyecanlıyım!