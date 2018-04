Pozitif yakışıklı!

Pek çoğumuz onu ilk kez ‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisinde fark etti. ‘Kim bu yakışıklı?’ diye spot ışıkları üzerine çevrildi. Şimdiyse ‘Kaçak Gelinler’ dizisiyle adından söz ettiriyor. Furkan Andıç’ı yakın markaja aldık.

Yazı: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri/Studio Plus



Sezar’ın hakkını Sezar’a vererek söze başlayacak olursak Furkan Andıç yakışıklı, çok yakışıklı! Elbette onu sadece bu kalıba sığdırılan ünlüler sınıfına sokmayacağız. Çalışkan ve yetenekli bir adam aynı zamanda. Gençliğinin verdiği enerjiyle hayatını inşa etmek için çok uğraşıyor. Okul, basketbol takımı, dizi çekimleri… Çekim için buluştuğumuzda o da pek çoğumuzu vuran nezleyle baş etmesine rağmen keyifle verdi pozlarını. Andıç, hasta olduğu için “Kusura bakmayın biraz hastayım ama” diyerek güne başlayacak kadar ince bir adam. Ne istediğini çat diye söyleyebilecek kadar da rahat ve özgüven sahibi. Karizmasının sırrı da burada yatıyor bizce. Ancak konu aşka gelince asla tek kelime etmiyor. Kulislerde uzun süredir rol arkadaşı olan Deniz Baysal’la birlikte olduğu konuşulsa da, Andıç, özel hayatı sorulduğunda konuyu değiştirenlerden. Anlatmaktan çekindiğinden değil, anlatmayı tercih etmiyor! Ne diyelim kızlar, adam, adam gibi adam! Siz sevgilisi yokmuş gibi ona aşık olmaya devam edin bizce.



Kamera karşısına geçtiğiniz ilk dizi ‘Kolej Günlüğü’nden bu yana neler değişti hayatınızda?

‘Kolej Günlüğü’nden bu yana patlama yaratacak büyük bir işim olmadı, ‘Kaçak Gelinler’e kadar. ‘Umutsuz Ev Kadınları’ benim ön planda bulunduğum bir proje değildi, senaryoyu destekleyen bir karakterim vardı. Fakat şimdi hayatımın değiştiğini görebiliyorum. Mesela önceden otobüs kullanıyordum şimdi kullanamıyorum. Aslında bu beni çok sevindiriyor, mutlu ediyor, motive oluyorum insanların bu yaklaşımlarını gördükçe. Sosyal medyadan da inanılmaz destek görüyor proje.



Oyunculuk konusunda istediğiniz yere vardınız mı yoksa daha pişmeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz?

Daha değil. Her zaman için daha iyisi vardır. Benim kendimle olan savaşım bu. Her projede kendimi bir öncekinden daha iyi görmeliyim. Kendimi izlediğimde bir gelişim olduğunu görüyorum ama her zaman için daha fazlasına ihtiyacım var diye düşünüyorum.



Peki bunun için neler yapıyorsunuz?

Şu anda oyunculuk eğitimi için çok fazla fırsatım yok açıkçası. Hem iş hem üniversite devam ediyor. Sezon sonunda Amerika’ya gidip kamera önü oyunculuk dersi almayı istiyorum. Burada da aldım fakat orada teknik açıdan daha yüksek ve kalifiye öğretim görevlileri olduğunu düşünüyorum.



Bitmeyen bir üniversite durumunuz var galiba… Nedir son durum?

Aslında üçüncü üniversitem bu ama henüz bitmiş değil. İlkini Kiev’de okudum. İki sene sonra Bilgi Üniversitesi’ne geçtim. Şimdi Yeditepe Üniversitesi’nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde okuyorum. Kısmetse ikinci sınıfa geçeceğim ama öğrencilik gerçekten güzel bir meslek. Aslında şaka gibi bir durum daha var. 94’lü kardeşim de bu sene üniversiteye başladı. Birlikte mezun olacağız galiba. Diplomam olmasını istiyorum benim için üniversite önemli bir şey.



Peki bu okul serüveni içinde oyunculuk hayatınıza nasıl girdi?

Tiyatro yapmak istiyordum, önceliğim oydu aslında fakat 2007 yılında bir arkadaşımın ablası beni zorla bir ajansa yazdırd��. Kiev’den döndükten sonra da 6-7 reklam filminde rol aldım bu ajans aracılığıyla. ‘Kolej Günlüğü’ dizisi içinde yeni yüzler, isimler aranıyordu. Biraz şans, biraz doğru zamanda doğru yerde olmak biraz da fırsatı değerlendirerek başladım bu işe. Hatta ‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisi için ‘Kolej Günlüğü’nün ardından bana İngiltere’deyken teklif geldi. Demek ki birileri benden konuşmuş, bir şeyler başarmışım ve hiçbir deneme çekimine katılmadan İngiltere’den geldiğim gibi kostüm provasıyla başladım işe.