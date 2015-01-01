Akşamın en çok değer gören, tüm gün beklenen ve nihayetinde ‘beni benimle bırakın’ dedirten aralığı... Peki ‘prime time’da erkekler neler yapıyor acaba? Beş ünlü ismin tam o dakikalarda kapılarını çaldık!

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

KENAN ECE





20:00-23:00 ARASI: Değmeyin keyfime! Yapmak zorunda olduğum hiçbir şey kalmasın. Koltukta yayılayım, demleneyim, istediğim kitaba gömüleyim, film seyredeyim, müzik dinleyeyim, hayal kurayım, hafifleyip kanatlanayım.

KARANLIK ÇÖKÜNCE: Önce bir korku, bir gün daha biter, her yer karanlığa gömülür, bir belirsizlik hali… Sonra sesler azalır, zaman yavaşlar, ruhlar rahatlar ve özgürlük başlar.

EVDE TEK BAŞINA: Pineklemek! Tembellik hakkı! Şuradan şuraya adımımı atamam, rahatsızlık vermeyin. Kedileri huzursuz etmeyin.

GECE İNSANI OLMAK: Gece özgürleştirir, hayal gücünü harekete geçirir. İnsan iç sesini daha rahat duyar, huzuru bulmaya daha yakındır. Aynı zamanda tehlikelidir gece, macera doludur, insanın neyle karşılaşacağı belli olmaz.

AKŞAM SAATLERİNİN OLMAZSA OLMAZI: Ne olursa olsun, her türlü akşam olur, güzel olan da bu zaten.

GECE ASLA YAPILMAYACAK ŞEY: Geceleri çok ciddi şeyler konuşulup, kesin kararlar alınmaz, ilham perileri sıkılıp kaçar...

UYUMADAN HEMEN ÖNCEKİ RUTİN: Çok dağıldık, biraz etrafı toparlayıp, dişleri fırçalayıp cuppa yatak!