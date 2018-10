Zaman her daim geleceğe değil, bugüne akar. Hemen şu an mutlu olabilmenin kıymetini usul usul bilmek gerekiyor belki de. Bülent Şakrak, Beyza Şekerci Hepileri, Danla Biliç, Mabel Matiz ve Suzan Kardeş’e mutluluğu sorduk...

Röportaj: Simay Engür

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Berfin Canay Kılıç

Saç: Can Şengül

Makyaj: Murat Akbulut

Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu







Suzan Kardeş

“Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin”

Ağzından çıkan her kelimenin dokunduğu tek yer, insan sevgisi. Onun aurasına, içtenliğine ve biraz da muzipliğine hayran olmamak imkansız. Mutlulukla ilgili konuşmasına pek gerek yok aslında; çünkü bir saniye bile yeter, kadife gibi pürüzsüz neşesine kapılıp gitmek için!

“Kime ait olduğunu hatırlamadığım bir söz var: ‘Tanrı demiş ki: İki iyi insan bir araya gelince, üçüncü ortağınız benim.’ İşte benim için mutluluk tam olarak bu; bir de sağlıklı olmak elbette! Aslında çok zor değil, herkes en kötü zamanda bile gülmeye çalışsın. Umutsuz ve mutsuz olmayı seven insanlar var ve onlara diyebileceğim hiçbir şey yok maalesef. Fakat biraz umudu olan insanlara tavsiyem, mutlu oldukları zamanlarda hissetmiş oldukları keyifli anları hatırlamaları... Her an geride kalıyor; en zor zamanlarda bile güne gülerek keyifle başlamak gerekiyor. Hayal kurmaktan da asla vazgeçmeyin!”



“Çalıştığım günlerde ürettikçe kendimi bulurum, buldukça da mutlu olurum. Çalışmadığım günlerdeyse, kendim için iyi bir şey yaptıysam mutlu hissederim. Üzerine de bir çay içerim! Bir de tüy koleksiyonum var. Karşı kaldırımda bile bir kuş tüyü görsem, hiç üşenmeden gider alırım ve teşekkür ederim; çünkü o bana verilmiş bir hediyedir.”







Bülent Şakrak

“Kendini bilen, bilmeyenin kusuruna bakmaz”

Biz onu ekranlardan, yüzünden eksik olmayan gülüşüyle ve tatlı sohbetiyle tanıyoruz. Ancak flaş ışıkları kapandığında da aynı heyecanla ailesini kucaklayan bir adam var karşınızda. Konumuz mutluluksa, onun fikrinin başımızın üstünde yeri var.

“Benim için mutluluk ailemdir. Eşim, çocuklarım, annem, beslediğim hayvanlarım, her gün uyandığım günler ve sağlıklı olmak… Mutluluk mottosu olarak algılanır mı bilmiyorum ama Neşet Ertaş’ın söylediği gibi ‘Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz.’ Hayatım boyunca bu sözden çok etkilendim ve becermeye çalışıyorum. Kayıtsız şartsız her şeyi sevmeyi, çok seviyorum; inançlarım da bu yönde zaten. O zaman mutluluğu yakalıyorsun zaten! Kalben mutluluğa giden yol, böyle bir şey. Rahmetli babam: ‘Öğüt vermek en ucuz şey, kimseye öğüt verme’ derdi. O sebeple şu an mutsuz ve umutsuz olan insanlara seslenirken biraz dikkatli olacağım, kendi inancımdan yola çıkabilirim ancak. Bir şeyler zorlaştığında hep söylediğim bir şey var ki: ‘Allah güçleştiriyorsa güzelleştiriyordur.’ Anlayacağınız sabır ve inat her şeyi çözer…”



“Gün içindeki küçük mutluluklar saymakla bitmez. Çocuklarım ve karım çok mutlu ediyor beni her şeyden evvel. Bal yapıyorum, arılarım var. Kovanlarım, tavuklarım, evim, okuduğum kitaplar… Arabam bile mutlu ediyor. Mutlu olmayı sevdiğim için, her şeyden mutlu olabiliyorum. Kana kana su içerken bile!”







Danla Biliç

“Bugün hayatımın ilk günü, iyi başlamalıyım”

YouTube kanalındaki epey tuhaf makyaj videolarıyla hayatımıza girdi. “Numara mı yapıyor acaba, bu kadar enerjik olamaz!” diye eleştirdiğimiz her an katıksız kahkahalarıyla, hatta neredeyse umurunda bile olmadan dürüstlüğünü kanıtladı ve hep de çok merak edildi! Sahi, Danla Biliç nasıl bu kadar mutlu olabiliyordu?

“Çok klişe belki ama küçükken ‘bugün geri kalan hayatının ilk günü’ diye bir söz okumuştum. Ne zaman mutsuz hissetsem, ‘bugün ilk günüm, iyi başlamalıyım’ diye motive oluyorum. Belki yaşımdan, belki hayatım biraz değiştiğinden bilmiyorum ama kendimi bulduğumda daha huzurlu ve mutlu olacağıma inanıyorum. Yine de hayatım Secret kitabıyla değişti örneğin. Lütfen herkes okusun, izlesin, araştırsın ve kendi hayatlarını; kendileri şekillendirsin. Benim büyük mutluluk kaynağıma gelirsek de kedilerim, çocuklarım yani.”



“Sahip olduğum her şey için teşekkür etmek, benim küçük mutluluğum. İstemsizce yapıyorum bunu, arabadayken, sırada beklerken… Ailemi, arkadaşlarımı, sağlığımı ve hatta bazen sahip olduğum maddi şeyleri düşünerek şükrediyorum.”