Ricky Martin: 'Popom yastık gibi oldu'

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Hürriyet'ten İzzet Çapa Ricky Martin ile keyifli bir söyleşi yaptı. Yıldız şarkıcının Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı'ya mesajı var

İzzet Çapa, Ricky Martin’e, Hülya Avşar’ın poposunu ellediği anları hatırlattı. Dünyaca ünlü şarkıcı önce karıştırdı sonra Avşar’a mesaj yollamayı ihmal etmedi. Martin’in O Ses Türkiye ’ye de selamı var. İşte röportajdan Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı ile ilgili o bölüm:



Yıllar önce Türkiye’ye geldiğinde, Hülya Avşar’ın şov programı sırasında senin poponu ellemişti. Bugün bile hala konuşulur o olay.

Kim?

Hülya Avşar...

Private Emotion düetini yaptığım mı?

Yok o Sertab, poponu elleyen başkasıydı.

Pardon pardon karıştırdım... Kendisine sevgilerimi iletin. Fakat Hülya’ya söyleyin yıllar geçtikçe popom büyüyüp yastık gibi oldu. Daha rahat elleyebilir artık (gülüyor).

Avustralya’da ‘The Voice’ yarışmasında jüri üyesisin. Aynı yarışma bizde de O Ses Türkiye adıyla yapılıyor...

Türkçem berbat olmasa O Ses’te koçluk yapmayı çok isterim. Aslında İtalya ve Suudi Arabistan’daki programlara konuk juri olarak katıldım. Türkiye’de yeni sezon ne zaman başlayacak bilmiyorum ama ilk programa beni de davet ederlerse çok mutlu olurum.