Gül Gölge Saygı, oğulları Ali ve Emir’le anneliğin tadını doyasıya çıkarıyor. Evlilik ve çocuk sürecini ‘sıkıştırılmış bir program gibi’ diyerek tanımlasa da, halinden çok memnun!
Yazı: Eda Şentürk
Fotoğraf: Serhat Hayri
Anneliğin en sevdiğiniz hali hangisi?
Her sabah sizi çok seven iki tırtıl için uyanmak tarif edilemez bir duygu. Onlar tarafından paylaşılamamak da öyle... Koşulsuz, hesapsız sevme hali en güzel hali bence anneliğin.
Sizce nasıl bir annesiniz?
Ben eğlenceli bir anne olduğumu düşünüyorum. Otoriter olduğum konular da var. Ben çocuklarımın sınırlarını bilmelerini isterim; sadece bu yüzden kurallar koyuyorum.
İki erkek çocuk yetiştirirken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle dikkat ettiğiniz, hassas olduğunuz konular var mı?
Kendi bildikleri yoldan kolay kolay şaşmamalarını sağlamaya çalışıyorum. Ama bunu kızım olsaydı da yapardım. Mesela küçük oyunlar oynuyorum onlarla. Herhangi bir konuda “bu daha iyi sanki” diyorum, onlar da “hayır” diye ısrar edince hoşuma gidiyor. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü kendi fikirlerini rahatça söylemelerini isterim. Kendilerini sevmeleri, herkesi olduğu gibi kabul etmeleri ve mutlu birer birey olmaları en büyük arzum.
Çocuk sahibi olduktan sonra ruhsal olarak en çok ne değişti sizde?
Daha hatırnaz biri oldum diyebilirim. İnsanlara karşı daha sevgi doluyum sanki. E tabii bir de anneliğin getirdiği evhamlı olma hali var.
Çocuk büyütürken hayat kurtarıcı pratik yöntemleriniz neler oldu?
Galiba bazen çaktırmadan rüşvet veriyorum. Aynı anda iki sakız çiğneme ya da yatağa daha geç girme izinleri gibi...
Evde nasıl bir sistem hakim? İki çocuklu hayatı biraz tanımlar mısınız? Bir gün nasıl geçer evinizde?
Bizde gün erken kahvaltıyla başlar. Babamızı işe, büyük oğlum Ali’yi okula uğurlarız Emir’le birlikte. Emir’i bu sene göndermedim okula, o bizimle evde kalıyor. Günlük işlerimi onunla beraber hallediyorum genellikle. Ali okuldan gelinceye kadar evde olmaya çalışıyorum. Evdeki bütün teknolojiye hakimler. Kumanda, bilgisayar, telefon, DVD, hepsi onlardan soruluyor. Üstelik Emir 2.5, Ali 4 yaşında olmasına rağmen.
Anne olmadan önce “asla bunları çocuklarıma yapmam” ya da “böyle davranmam” dediğiniz ama çocuklar doğduktan sonra uygulayamadığınız kararlarınız oldu mu?
Oldu tabii. Ben çocuklarımı asla tehdit etmem derken evde kendimi bazen kavgaya devam ederseniz bütün oyuncakları kaldırırım derken buluyorum.
Çocuklar evde ne derece söz sahibi?
Onlara kendi dünyaları içinde söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Ali’nin okulda yaptığı resimler, heykeller hep baş köşemizde. O kadar hoşuna gidiyor ki… Veya bir kolye yapıyor, takıyorum, uçuyor mutluluktan. Çocuklar her yerdeler evde.