Sahnede, özgürlüğün müzik olduğuna inanan ve derinlerdeki asi ruhu tamamen serbest bıraktığında bir rock şarkıcısına dönüşen Gülse Birsel var.

Yazı: Ece Üremez

Fotoğraf: Cem Talu

Otoriteyle sorunu olduğunu ve kimseden talimat almayı sevmediğini itiraf eden bir kadının içinde gizli kalan aykırı yanıyla yüzleşmesi başlıyor.



İstanbul’un kalbinin en hızlı ve en sesli çarptığı yerde, Beyoğlu’nun tam ortasında bir barda bekliyoruz. Çekim hikayemizin başrolünde bu kez, kendisini görmeye alışık olduğumuzdan çok başka bir halet-i ruhiye içinde karşımıza çıkmaya hazırlanan Gülse Birsel var. Kendisiyle yüzleşmeyi kabul etmesi için bir ay önce kapısını çaldığımızda hem kendisine hem hayata dair üç bölümlük mizah yazılarından oluşacak yeni kitabı için çalışmaların son hız devam ettiğini görmüş, pek mutlu olmuştuk. “Hayata karşı heyecanım hiç azalmıyor” diyen Gülse ile karakterinin derinlerine indiğimiz sürenin sonunda, ruhunun gizli kalmış tarafının asilik olduğunu itiraf etmişti. Kendisini arada ziyaret ettiğini söyleyen bu karakteri esas onun kelimelerinden tanımak gerek çünkü isyankarlıktan değil bildiğini okumaktan kelam ediyor; “Otoriteyle problemi olan, kimseden talimat almayan, kafasına göre yaşamak isteyen, disiplin sevmeyen, sabah yatıp öğleden sonra kalkan, göründüğünden daha sorumsuz biri.” Eh, ilk izlenim önemli derler, sizce de aykırı bir karakter değil mi? Peki, Gülse bu yönünü bastırmayı nasıl başarıyordu? “Çok bastıramıyorum, kendisinden biraz tırsıyorum. Ama kontrolü de ona bırakmamak lazım, bıraksam iş güç yapmam, toplantılara gitmem, hatta evde değil dışarıda yaşarım. Bildiğiniz Gülse’den daha sorumsuz, tembel, aslında kuaföre gitmeyi bile sevmeyen dağınık, yarını pek düşünmeyen biri.” Kendi bildiğinin peşinden gitmeyi küçük yaşta ilke edinen, hayal gücünün sonsuzluğunda dilediği zaman kaybolma özgürlüğüne sahip olan bir kadının hangi durumlarda ruhunda böyle bir değişiklik meydana geldiğini merak ediyorum. “İçimdeki asi ses ara ara coşuyor. Aslında kişiliğimin bir parçası olduğu için zaman zaman çıkarıp havalandırmak lazım. Yoksa ben de mutlu olamam. Mümkün olan her fırsatta kendi haline bırakıyorum kendisini! Yaz tatillerinde, işin gücün yoğun olmadığı ender günlerde hayatımı hakimiyeti altına alıyor. Bir de bazı özelliklerini, yazdığım karakterlere yükleyip ferahlıyorum. Biliyorum, çünkü o serseri kaçta kalkar, gece ne yapar, tatile sırt çantasıyla mı gider, üç günlüğüne gittiği yerde telefonunu kapatıp bir ay mı kalır, tanıyorum. Biliyorum malımı!” Zaman zaman hepimizin içinde yükselen ama çoğumuzun ya duymaya cesaret edemediği ya da susturmayı tercih ettiği bu sesin aslında nefes almak demek olduğunu çoktan keşfeden Gülse, kendine dair analizine şu sözlerle devam ediyor; “İyi ki bankacı filan olmadım. Bir noktada dayanamayıp devrim yapar, beni uykumda boğup yerime geçerdi. O zaman da sorumluluğun olmadığı başka bir işle, ancak karnımı doyuracak kadar para kazanmaya başlar, daha dağınık ve sağlıksız yaşardım. Yazarlık ve oyunculuk o deliye arada çıkıp gönlünce yaşayıp tekrar kafesine girme imkan�� verdi. Zamanımı, enerjimi özgürce kullanabiliyorum. Canım isterse sabah dokuza kadar oturup o saatte yatabiliyorum. ‘1-2 ay gazete yazısı dışında çalışmayacağım’ diyebiliyorum.” Yine de bu hissiyatın belli zaman dilimlerinde yoğun çalışma ve fazla disiplin gerektiren yazarlık ile bir çatışma içinde olduğu bir gerçek. Belli ki Gülse kendisiyle baş etmenin de bir yolunu bulmuş; “Aslında tüm asiliğine rağmen bana anlayışlı davranıyor. Aşırı disiplin ve sürekli masa başı çalışma isteyen dönemlerde somurtuk bir bakışla uzaktan seyrediyor. Arada mızmızlanınca bir gece dışarı çıkartıp gezdirerek oyalıyorum. Saf biri. Kanıyor da! Zaten oyunculuk yaptığım zamanlarda memnun. Ama ona bıraksam beş notalık sesimle şarkıcı olmamı isterdi.” Bu sözlerle kıvılcımın kaynağını bize göstermiş olan Gülse’yi daha iyi çözümlemek adına zamanda geriye gidiyor ve asi ruhunu alevlendiren şarkı söyleme isteğini içinde ilk ne zaman hissettiğini soruyorum; “İlkokulda kariyer planım buydu! İşin içini bilmeyenler için şarkıcılık uzaktan çok özgür, rahat bir meslek gibi görünüyor ya. Kafana göre giyin, geç kalk, geceleri çalış, çık şarkı söyle, eğlen, üzerine para al. Değil tabii. Ama rock müzik uzaktan bakınca böyle bir hayat gibi görünüyor. Çocukluğumdan beri özendiğim iştir şarkıcılık. Bir noktada şan dersi de aldım. Pek tahmin ettiğim kadar eğlenceli çıkmadı! Ben sanıyorum ki sevdiğim şarkıları bağıra bağıra söyleyeceğim. Neyse ki şan hocası ‘Kulağın harika ama vasat bir sesin var, yine de söyleyebiliyorsun’ filan dedi. Şan dersleri işe de yaradı. Birkaç ay sonra bir müzikal film teklifi geldi ve ‘7 Kocalı Hürmüz’de şarkı söyledim. Acayip zevkliydi.”



