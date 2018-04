Russell Crowe: Filmin bazı ülkelerde yasaklanması sürpriz olmadı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Russell Crowe, başrolünü üstlendiği 'Nuh' filmi ve Türkiye izlenimlerine dair Doğan Haber Ajansı muhabirine konuştu

Yönetmenliğini Daren Aronofsky’nin yaptığı Anthony Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connelly ve Logan Lerman’ın rol aldığı ‘Nuh’ filmde başrolü üstlenen ünlü aktör Russell Crowe, filmin bazı Müslüman ülkelerde yasaklanmasının kendilerini üzdüğünü, kimsenin inancına aykırı bir şey film çekmediklerini belirterek, filmin gerçeği, o günkü şartlar altında yansıtmadığını söyledi.

Bu filmi size ilginç kılan ve size bu filme çeken şey neydi?

-"Darren'in Pi ve Requim For A Dream filmlerinden beri bir hayranıydım ama beni özellikle Black Swaan filmi ile etkiledi. 3 defa izledim ve çok seviyorum. Beni aradığında onunla çalışmak istediğime zaten emindim ama nasıl bir proje olacağını bilmiyordum. Bana söylediğinde biraz düşünmem gerekti çünkü böyle bir projede nasıl yaparsan yap eleştiri alacağım kesindi. Bu eleştirilerin bazıları mantıksız bir kısmı da haksız olur ama Darren ile konuşunca bu filmin üzerine uzun süredir odaklandığını hissettim. En ince detayına kadar düşünmüştü. Uzun suredir, hatta binlerce senedir insanların hikayede şüpheci yaklaştıkları konulara güzel çözümler bulmuştu. Benim için değerli bir tecrübe olacağına inandım”.

Hikaye çok derin ve etkileyici bir hikaye ancak Hristiyanlar ve Müslümanlar için bazı çelişkileri de barındıran bir hikaye, ne düşünüyorsunuz?

-“'Böyle bir projeye girerken tabi ki farkındasınız. Müslüman kitaplarında, derslerinde ‘peygamberler fiziki, gerçek bir şekilde gösterilmemeli’ diye net bir şekilde öğretilir. Bu yüzden, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi yerlerin filmi yasaklaması kimseye sürpriz olmadı. Ama benim için hayal kırıklığı yaratan şey, oraların, böyle çarpıcı hikayeyi seyretmekten doğacak hararetli sohbetleri kaçıracak olmaları. Bu film kesinlikle hikayeyi tamamı ile gerçek ve “böyle oldu” diye anlatmaya çalışmıyor, o zaten imkânsız olurdu. İncil özellikle bu konuda çok bilgi vermiyor. Mesela o geminin içindeki günlük hayat hakkında bir bilgi vermiyor. İki saatlik bir film yapacaksanız da hikayeyi iyi anlatmak için biraz boşlukları doldurmaya hazır olmanız lazım. Filmi seyredenler ne kadar saygılı bir film olduğunu görecektir, ne kadar çarpıcı bir yolculuk olduğunu görecektir ve açıkçası benim açımdan bu tip konuları on plana taşıyan herhangi bir sanat eseri; insanları kendi açılarından dünya ile olan ilişkileri, hayvanlar ile olan ilişkileri ve ruhani olmanın ne demek olduğuna dair konuşmaya itecektir. Burada yanlış ve negatif bir şey göremiyorum. Katolikler de olduğu gibi Aziz Francis of Isisi ölümünden sonra Aziz Francis oldu, Nuh da sonradan peygamber oldu. Biz bu filmde insanlık temalarını ele alıyoruz, bir görevi olan ve o görevi yerine getirmek için üzerine düşen sorumluluğun yükünü hayatının sonuna kadar taşıyan bir adamın hikayesi. Burada bence bir fark var.