Sade, rahat, doğal güzel

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‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle büyük kitlelere adını duyuran Yağmur Tanrısevsin, yeni sezonda ‘Kaçak’ dizisinde Haluk Bilginer’in kızını canlandırıyor. Tanrısevsin’in eğlenceli, enerjik, rahat gardırobunu keşfe çıktık.

Yazı: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Tayfun Çetinkaya



‘Güneşi Beklerken’ dizisinden bahsetmeden olmaz. Tüm Türkiye seni onunla tanıdı. Seni nasıl etkiledi, sende nasıl etkiler bıraktı?

‘Güneşi Beklerken’, ilk projem değildi ama birçok ilki bir arada yaşadığım, oyunculuğuma katkıda bulunan, yönetmenimle çok güzel kontak kurduğum önemli bir tecrübeydi benim için. Dört gencin hikayesi üzerine kurulu olduğu için ve biz dördümüzün de ilk büyük projesi olduğu için egolar, kaprisler yoktu setimizde. Emre Kınay da bana çok özel bir hoca oldu. Tüm yapım ve oyuncu kadrosunun bende yeri ayrı.



Özledin mi seti?

Ekip arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz, birbirimizden kopmadık. Ama tabii set ortamı daha bağlayıcıydı, ortamımızı özlüyorum. ‘Kaçak’ dizisine dahil oldun. Haluk



Bilginer’le birlikte çalışacak olmak seni heyecanlandırıyor mu?

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güneşi Beklerken’de oynadığım karakterlerin arasında benzerlikler vardı. ‘Kaçak’ dizisinin farklı olacağını, Haluk Bilginer’den çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.



Melis karakterinden sonra nasıl bir karaktere hayat vereceksin?

Rol açısından kalıplaşmak istemiyorum o yüzden biraz dikkatli adım atmayı tercih ediyorum. Mutsuz bir yuvaya gözlerini açmış şanssız kız çocuğunun hayat hikayesi var ‘Kaçak’ta. Her şeye rağmen hayata tutunan bir kız. Canlandıracağım karakterin devamı sürpriz olsun…



Stilini nasıl tanımlarsın?

Setlerde sürekli saç-makyaj yapıldığı için günlük hayatta doğallığı ve rahatlığı arıyorum. Sade olmayı seviyorum. Kalıpları sevmiyorum. Elbette bir galaya ya da ödül törenine giderken özen gösteriyorum. İşimiz gereği her tarz kıyafet giyiyoruz, bu zaten oldukça avantajlı ve eğlenceli.

