Rahat, genç ve minimal Bensu Soral... Gençliğin heyecanı ve enerjisi üzerinde. Samimi, doğal ve sıcacık.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Semih Kanmaz

Sanki karşı komşunuzun her sabah gördüğünüz küçük, tatlı, güzel kızı... ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisi bitmesine rağmen hala kimsenin peşinden ayrılamamasının nedeni de bu olsa gerek. Bunun sırrını da güzelliğinin sırrını da merak ettik, o da anlattı…



Kendini rahat, genç ve minimal biri olarak tanımlıyor Bensu Soral. Kesinlikle doğru tespit, çünkü tam da dediği gibi rahat, sıcak, samimi, gençliğin tüm naifliği ve enerjisini gözlerinde taşıyan bir kadın o. ‘Makyajsız bile çok güzel’ diyebileceğiniz kadınlardan kesinlikle. O kadar ince ve narin ki insan sekiz yıldır İstanbul trafiğinde motor kullandığını duyunca şaşırıyor. Gözlerinizin ta içine bakarak konuşmayı seviyor, dürüstçe her soruyu yanıtlıyor. Kendine güveniyor, çünkü kendine güvenen kadının enerjisinin ona güzellik kattığına inanıyor; katıyor da! Aşkı dolu dolu yaşamayı sevdiğini hatta tüm motivasyonunu aşktan aldığını söylüyor. Oyunculuk hayatı ise bir anda başlamamış aslında... Oyuncu olan ablası Hande Soral’ın geç saatlere kadar setlerde çalışması başta onu korkutmuş olsa da bir gün o da ekranın sıcak yüzüne kaptırmış kendini. Menajeri sonunda ikna etmeyi başarmış Soral’ı ve ilk kez ‘Yol Ayrımı’ dizisiyle ekrana gelmiş. ‘Vicdan’ ve ‘Boynu Bükükler’ dizilerinin ardından son olarak ‘Tatlı Küçük Yalancılar’da izlediğimiz Soral, oyunculuk için ara verdiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne kaldığı yerden başlamanın mutluluğunu yaşıyor şu sıralar. Oyunculuğu çok seviyor ama okulunu, öğrenciliği ve eğitim gördüğü alanı da çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Güzellik sayfalarımızın bu ayki ünlü konuğu olan Bensu Soral, duru güzelliğiyle ve büyüleyici aurasıyla karşımızda.

Oyunculuğa nasıl başladınız?

Ablam oyuncu olduğu için çevremde çok fazla yönetmen, yapımcı ve oyuncu vardı. Beni bir dizide ya da filmde oynatmak istediklerini söylüyorlardı hep. Oyuncuların ne kadar çok çalıştıklarını gördüğüm için yıllarca uzak durdum oyunculuktan. Kesinlikle aklımın ucunda yoktu bu fikir. Fakat şu anki menajerim en sonunda oyunculuğa sıcak bakmamı sağladı ve ben de denemek istedim. İyi ki denemişim, oyunculuğu çok sevdim.

Başarılı bir oyuncu olabilmek için hangi yöntemlerle çalışıyorsunuz?

İçinizdeki oyuncuyu açığa çıkarmak için neler yapıyorsunuz? Gözlem yapmanın oyunculuğa pozitif anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yabancı film ve dizi izliyorum, o da eğitici oluyordur herhalde. En önemlisi de oyunculuk eğitimi almaya devam ediyorum.

Set ortamında sizi çok heyecanlandıran ya da şaşırtan bir olay yaşadınız mı?

Oyunculuğunu çok sevdiğim usta oyuncularla karşılıklı oynadığım sahneler en heyecanlandığım anlar. Bir de erkek arkadaşımdan zaman zaman sete gelen sürpriz jestler tabii.

Oyunculuk için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ndeki eğitiminizi dondurmuştunuz, şimdi kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu süreçte neler değişti hayatınızda, yeniden öğrenci olmak nasıl bir duygu?

Okula isteyerek döndüm. Zaman geçtikçe okulu bitirmek daha da zorlaşacak. Arkadaşlarım teker teker mezun olmaya başladı. Artık okulda neredeyse kimseyi tanımıyorum. Şimdi en yakın arkadaşlarımdan biriyle beraber devam ediyoruz okula, o yüzden benim için hala çok keyifli.

10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz, bir oyuncu olarak mı ilerleyeceksiniz, yoksa kendi mesleğinizi mi yapacaksınız?

Kesinlikle kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Ama bundan 10 yıl sonrasını bırakın, 10 gün sonrası için bile plan yapmıyorum. Zamana, duruma, şartlara ve ruh halime göre her şey olabilir.