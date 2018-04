Sadece Buse!

Henüz 25. Yeni nesil bir iş kadını. Akıllı. Çalışkan. Güzel. Başarılı. Ne istediğini çok iyi biliyor. Çok çalışıyor; ama çok! Çok da aşık. Ve artık hayatımızın bir parçası. Bu kez, Terim’den sıyırın adını ve sadece adına, Buse’ye odaklanın!

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Serhat Hayri



Neden mi Buse Terim? dinleyin öyleyse. Ama önce, ön yargılarınızı bir kenara bırakın olur mu? sonra da Terim soyadını Buse Terim isminden, algınızdAn yavaşça sıyırın.

Geriye bize kaldı bir tek Buse. Gülümseyen Buse. Gözleri ışıldayan Buse. Parasını, pulunu, içine doğduğu şartları gözünüzün önüne getirmeyin. Onları da silin. Onu, herhangi bir kişi, belki çalışma arkadaşınız, belki de liseden, üniversiteden Buse olarak görün. Sonra da şunları düşünün. Hangi arkadaşımız ya da kaçımız 21 yaşında patron olup iş kadını kimliğine soyunduk? Kaçımız ne istediğimizi hayatımız boyunca hep ama hep bildik? Hangimiz onca eleştiriye olgunlukla göğüs gerebildik? Kaçımız onun kadar ‘büyük’ aşık olabildik? Hangimiz babamızın bize fazla fazla verecek imkanı olduğu halde, yine de bu kadar küçük yaşta çalışmayı, çalışmayı, çalışmayı, çok çalışmayı seçtik? Blogger’lıktan bir dijital marketing ajans sahipliğine giden yolda sadece üç sene geçmiş. Şimdiki jenerasyonda bulunan dijital yaşam konusunda doğuştan gelen yatkınlığa evet o da sahip. Onu bir adım öne çıkaran ise içgüdüleriyle bunu nasıl doğru kullanacağını bilmesi olmuş! Bu sayede takipçi sayısının düzenli ve organik artışı yurt dışındaki ajans ve markaların da dikkatini çekiyor. Artık sadece yurt dışındaki moda haftalarından front row için davet almakla kalmıyor, ünlü yabancı markaların pazarlama departmanlarından da iş birliği teklifleri alıyor. İşini ciddiye alıyor. Blogger’lığın yeni nesil bir haber verme biçimi, yeni nesil bir dergi formatı olduğuna inanıyor. Sadece kıyafetleri giyip, selfie çekmiyor; moda konusunda son trendleri bir uzman gözüyle aktarmayı tercih ediyor. Tek başına bir blogger olarak çıktığı yolda bugün yeni medya dediğimiz mecranın önemli oyuncularından biri o. Üstelik yardımsever. Meme kanserine farkındalık çekmek için Avon ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesinde birlikte yürüyor. Ve sonuç olarak; her gün moda, güzellik ve annebebek üzerine pek çok blog’la karşılaşıyoruz. Hiçbir vasfı olmayıp bu işe soyunan, copy paste şekilde yabancı sitelerden yazı kopyalayan, kendi içerik üretmeden hazır malzemeyle bu işi yapan insanların kendilerini bir şey sanmalarına tek kelime etmeyip hatta onları bol ‘k’lı takipçileriyle değerlendirip el üstünde tutanların, gerçekten bir şey yapmaya çalışan bu kıza haksızlık ettiğini düşünüyoruz. Onu yakından tanımayı deneyin. Çünkü inanın tanısanız çok seversiniz!



10 yıl önce yani 15 yaşındayken, nelerin hayalini kuran bir çocuktunuz? Bugünden izler var mıydı acaba geçmişin hayaller evreninde?

O zaman tabii ki böyle bir şeyi asla hayal etmezdim. Tek gayem okulu bitirmek, iyi notlar almak ve iyi bir insan olmaktı. Üniversite döneminde yaptığım stajlar sonucu ben kendi işimi yapmalıyım ve kendi işimin başında olmalıyım dedim. Yapacağım iş ise matematik gerektiren bir alanda olmamalıydı, çünkü bu alanda gerçekten zayıf bir öğrenciydim.



Ne istediğinizi hep bilen biri mi oldunuz?

Hep! Annemler de bunu söyler sık sık; “Sen her zaman ne istediğini bilen bir çocuk oldun! Hep ne istediğini bilen, istediğinin peşinden koşan…” Hep hayallerimin ve isteklerimin peşinden gitmeye çalıştım.



Bunlar hep hırstan mı peki?

Hayır değil. Çalışmayı, yeni bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Üretmeyi çok seviyorum. O yüzden bence hırslı değilim ama çalışkanım.



Blogger’lığı aslında Türkiye’de ilk keşfedenlerdensiniz değil mi? Bu konuda ilginizi çeken ne olmuştu?

Liseyi bitirdim ve üniversite için Amerika’ya gitmeye karar verdim. Önce Miami Üniversitesi’ne başladım. Aslında istediğim şey işletme alanında bir bölüm okumaktı. Modanın işletme, idare etme kısmını istiyordum ama böyle bir bölüm o zaman üniversitelerde yoktu. Sonra Miami Üniversitesi’ni bırakıp New York’ta moda okuluna transfer olmak istedim. Modanın içinde olan bir şehirde yaşamak ve bunu yaparken de yapmak istediğim işin eğitimini almak istediğime karar verdim. Ve üniversite okurken hobi olarak kendime çok amatör bir blog açtım. Çünkü moda haberlerini, yenilikleri deli gibi takip ediyor ve bunları bir platform altında toplayayım, bir yere yazayım istiyordum. Blogspot formatıyla yazı yazmaya başladım. Bütün fashions night out’larda, defilelerde, önemli moda etkinliklerinde fotoğrafları kendim çekiyor, yüklüyor, hatta kendi sitem üzerinden satışlar yapıyordum. Baktım ki beklediğimden daha çok ilgi görmeye başladı, İstanbul’a dönünce bunu daha profesyonel hale getirmeye ve eğitimini aldığım şeyleri bununla harmanlamaya karar verdim.