Muhteşem bir keşfedilme hikayesi ya da dramatik bir hayat öyküsü beklemeyin. Onunla ilgili her şey fazlasıyla gerçekçi, oldukça içimizden.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri

Kendi yolunu kendi çizmiş, doğal ışıltısı kendiliğinden var olan Burcu Biricik’i sıfır noktasından tanıştırmamıza izin verin. Bundan sonra sahnede sadece onun yükselişini izleyeceksiniz.



Gözlerinin içi parlıyor. O kadar heyecanlı ki sanki nabız hep 140. Neden mi? Çünkü yaptığı işi öyle böyle sevmiyor, hatta hayatının en güzel dönemini yaşadığını düşünüyor. İyi ya da kötü her şeyin olması gerektiği gibi gittiği ve şükrettiği bu zaman diliminden heyecanla söz ediyor. Tam Burcu Biricik oyunculuk için yaratılmış dediğiniz anda ise içinde derinlerde yatan dileğinden bahsediyor. Hayatının bir noktasında sahip olmayı dilediği o sıcak aile tablosunu anlatıyor. İşte tam o anda, kendisini daha çok tanımak istiyorsunuz. Her şeyden önce o bir Antalyalı, küçük yaşta ayrılan anne ve babası bir yana, yaşam enerjisini bir an olsun kaybetmemiş annesi sayesinde kocaman bir sevgiyle büyütülmüş. Adeta DNA’sına işlemiş olan tez canlılığını ve enerjisini buna borçlu olsa gerek. İnsanlara tüm sıcakkanlılığıyla yaklaşıyor. Ama buna rağmen o bir Boğa kadını. Kendimden biliyorum, dışarıdan ne kadar sosyal gözüksek de içimizde de bir o kadar asosyal olabiliyoruz. Öyle ki, hayatımıza birini dahil etmek, benimsemek hiç kolay olmuyor, kendi küçük çevremizde güvende ve mutlu hissediyoruz. Çılgınlık yapmak istediğimiz çok an geliyor içimizden ama bir o kadar da otokontrollü olabiliyoruz. Bu cümleler benim olduğu kadar aslında Burcu’nun da. Üstelik de hiçbir kelime değişikliği dahi yapmadan iletiyorum sizlere. Peki, Burcu Biricik ne zaman dahil oldu hayatımıza? ‘Şeref Meselesi’ diyenler bir kez daha düşünün, onu yaklaşık beş yıl önce ilk kez Trakyalı bir kız rolünde ‘Düşman Kardeşler’de izlemiştik. O tiyatro sevdalısı olsa da, bu yola sahnede olma aşkıyla girse de, tiyatrodaki arkadaşları ona; ‘Sen daha duygusal rollerin kızısın, komedi olmaz’ dese de o ekranlara geçişi herkesi gülümsetmeyi seçerek yapıyor. Sonra araya birçok sinema filmi sığdırıyor. ‘İnanç Odası’ adında bir festival filmi dahi çekiyor. Daha henüz bu yaz Türkan Derya ile çektiği ‘Çok Uzak Fazla Yakın’ a lı filmi gösterimdeydi. Anlayacağınız, o sessiz sedasız ama güçlü bir şekilde yukarı doğru tırmanıyor. Bunları yaparken hayal etmekten hiç vazgeçmiyor. Nasıl mı? Mesela ödül konuşmasını yapıyor içinden, söyleyeceği cümleleri düşünüyor, o anı gerçekmiş gibi yaşıyor. Her ne kadar kafasındaki hayal balonunu çabuk dağıtsa da bunu yaptığı için bir gün gerçekten yüzlerce kişinin karşısında çıkıp o konuşmayı yapacak, biliyorum. Yaz aylarında evlenme planları yaptığı nişanlısı Emre Yetkin ile güven ve saygıya dayalı öyle güzel bir ilişki yaşıyorlar ki içinde oldukları anın doya doya tadını çıkarmaktan korkmuyorlar. Birbirlerine karşı açık ve samimi olmanın keyfini sürüyorlar. Onun hakkında söylemek istediğim son bir şey daha var; hayata karşı çizgilerinin farkında olmak ironik bir şekilde sınırlayıcı olabilir ama o bu duruma meydan okuma cesaretine sahip biri. Tam da bu yüzden doğduğu küçük yerde sınırlarını zorlamayı öğreniyor, büyüdükçe duvarlarını yıkıyor ve karşımıza bugün tanıdığımız başarılı oyuncu Burcu Biricik olarak çıkıyor.

‘Şeref Meselesi’ dizisinde oldukça öne çıkan bir oyunculuk performansıyla dikkatleri çektiniz ve herkes sizi çok sevdi. Bunun dışında Burcu Biricik’i aslında pek tanımıyoruz. Siz kendinizi hangi kelimelerle anlatırdınız?

Aslında sorumluluk sahibi ama bir o kadar da üşengecim sanırım. İyi niyetli bir insanım ama bazen iyi niyetli olmak başa bela olabiliyor. Beni tanımıyorsunuz çünkü bu piyasanın içinden değilim, öyle hissediyorum, daha evcimen bir yaşam tarzım var. Küçük bir yerden çıkıp gelmenin verdiği bir durum olabilir. Kendi sığınaklı ve korunaklı alanımda olmayı tercih ediyorum.

Uzaktan çok sakin bir yapınız var gibi görünüyor. Hiç aykırı ya da ters bir yanınız yok mu?



Çok aykırı değilim aslında. Boğa burcuyum. Uyumlu bir insanım, olduğum yere uyum sağlayan bir şekilde hareket ederim. Beni çok zorlamadığı ve çok dürtüklemediği zaman her koşula uyum sağlayabilirim. Ama zaman zaman çok net çizgilerim de ortaya çıkabiliyor. Galiba bir yerde bir çizgim var ve onun içinde istediğim kadar rahat oynayabiliyorum. Ama o sınıra gelindiği zaman da hemen gardımı alıyorum. Ama o çizgi de çok dar değil, beni rahatlatacak boyutlarda. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum.

Yine de Boğa’ların sivri yanları da olabiliyor mesela kendi alanlarına çok sokmazlar, hayatlarına zor insan alırlar...



Aynen öyle. Bunu kendimle alakalı o kadar çok söylüyorum ki; bu kadar sosyal ve insan ilişkileri iyi olan bir insanın aynı anda bu kadar asosyal olması çok enteresan aslında. Ama ben yeni bir ortama girdiğim zaman ya da yeni birileriyle tanıştığım zaman hep çok açık olurum. Onu olduğu gibikabullenirim önce, arkadaş ya da sevgili hiçbir ilişkiye gardımı alarak girmem. Sonra yavaş yavaş tanıdıktan sonra ya hayatımda kalır ya da belli bir çizgide kalır onunla ilişkim. Ama gerçekten arkadaşım çok az ve öz, geçmişten gelen insanlar var daha çok en canımda.

Bu ay başlayan diziniz ‘Hayat Şarkısı’ nın çekimleri nasıl geçiyor?



Çok güzel, Allah bozmasın. 4 Aralık’ta ilk Berlin’de başladık çekimlere. Şimdi burada durdurulamaz bir şekilde devam ediyoruz. Keyfimiz çok yerinde, umarım uzun soluklu bir yolumuz olur.

Birkan Sokullu ile nasıl bir uyum yakaladınız?



Kendisine de söyledim; Birkan ismini ilk duyduğumda tedirgin olmuştum aslında çünkü bana çok snob ve mesafeli geliyordu. Ama gerçekten hiç değilmiş. İlk tanıştığımız dakikada çok tatlı başladı ilişkimiz, çok da iyi gidiyor. Enerjime de oyunuma da çok destek oluyor. Eminim ki biz iş dışında da çok iyi arkadaş olacağız. Ekranda da bizi birlikte görmeyi seviyorum.

Dizi, evlendiği gece terk edilen bir kızın travmasıyla başlıyor. Karakterinize hazırlanırken nasıl bir süreçten geçtiniz?



Dizide şöyle bir replik var o çok hoşuma gidiyor: “Başıma gelenler arasında en kolay hazmedebildiğim şey bu benim” diyorum bu travmayla alakalı. Çünkü Hülya’nın çok daha ciddi başka travmaları var. Aslında çok hırslı ve hırsı için her şeyi yapabilecek bir kız. Ama bu kötü bir karakter değil. Sadece aşktan dolayı yaptığı hiçbir şeyden pişman olmayan biri. Aşkına o kadar güveniyor ki çıkış noktası da, tek savunması da o. Hazırlık süreci için şöyle bir şey söyleyeyim, ben bu işi ilk kabul ettiğimde senaryo dahi yoktu ortada. Dizi Kore uyarlaması ama, şu anki gidişatımızla birebir paralel gitmiyor. Ortada hiçbir şey yokken çok sevmiştim zaten Hülya karakterini. Ona aşığım ve o kadar eğleniyorum ki onu canlandırırken... Çünkü yapamayacağı bir şey yok. Bir oyuncu için bu durum çok keyifli. O nedenle de karakterimi her şeyiyle kabul ettim. Hiç yargılamadım. Çok farklıyız aslında; belki de benden bu kadar farklı oluşunu çok sevdim.

Arkeoloji okuduğunuzu biliyorum. Oyunculuğa sizi ilk çeken ne oldu?



Bilmiyorum, üniversiteye gittiğim andan itibaren; “Konservatuvara gitmiyorsam eğer hayatımda tiyatro hep olacak” diyordum. Ne sinema ne de televizyonla alakalı bir hayalim ya da beklentim hiç olmadı. Esas dileğim hep sahnede olmaktı, tiyatroydu. İçimden hep dedim ki; “Bu işi profesyonel olarak yapamıyorsam bile tiyatro hayatımda hep olacak.” Üniversite için İzmir’e gittiğim ilk gün de kendime tiyatro topluluğu bulmuştum. Sonra da bu şekilde İstanbul’a geldim.