Birce Akalay, hem güzelliği hem ‘Küçük Ağa’ dizisindeki performansı ile çok konuşuldu. Sarp Levendoğlu ile evliliği ise şahane bir sürpriz oldu! Çiçeği burnunda evli Akalay’la yeni hayatını konuştuk.

Yazı: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri/Stüdyo Plus



Önce dizinin başarısı çok ses getirdi. Sonra herkes Birce Akalay’ın güzelliğinden ve performansından bahsetmeye başladı. Ardından Sarp Levendoğlu’yla ilişkisi çok konuşuldu. Magazin basını her gün onların peşine düştü. Haklarında çıkan haberlere ikili çok fazla sessiz kalamadı. Birce Akalay onlar hiç konuşmadan ağızlarından haberler yazıldığı, gizlice bikinili fotoğrafları çekildiği için biraz tepkili magazin basınına. Çünkü canının yandığını söylüyor. Röportajdan önce sohbet sırasında bu kadar takılmazsa daha mutlu olacağını söyledik ama öyle bir insan olmadığını, bunların ne kadar canını yaktığını anlattı. Çünkü fazlasıyla duygusal, çünkü fazlasıyla organik bir kadın o. Her gece yaşadığı hayata şükreden, aşkını ilahi bir mucize gibi seven, saygısızlığa katlanamayan, etrafındakileri kırmamak için kılı kırk yaran insanlardan. Karşısındakine inanmak isteyenlerden, inandıkça açılanlardan… Röportajı yapmadan önce, eski röportajlarına bakarken özel hayatıyla ilgili pek konuşmadığını fark ettim. Ve yine konuşmaz diye yola çıktım. Ama bu sefer sıkılmıştı hakkında yazılan yalan yanlış şeylerden. Canını sıkan, mutlu eden ne varsa anlattı…



Hayatındaki en güzel yenilikten bahsederek başlayalım. Henüz çok yeni ama evlilik neler hissettiriyor şu anda sana?

Gelinlik provasından çıktığımda ‘bu heyecan suda el ele yürüyebilme heyecanı’ yazmıştım Instagram’da bir fotoğrafın altına. Suyu ve denizi çok seviyorum. Huzuru hep deniz kenarında bulurum. Çocukluğumdan itibaren de suyun üzerinde yürümek gibi bir hayalim vardır. İmkansız elbette su üzerinde yürümek ama bana şu anda o kadar mucizevi ve huzurlu geliyor evlilik.



Sevgilindi, eşin oldu... Ne değişti?

Evlenmeden önce de eşimdi zaten. Ve hatta biz zaten evlenmiştik, ruhlarımız evliydi ama hala birbirimize genelde sevgilim diyoruz. İnşallah senelerce evli kalalım ve hep sevgili demeye devam edelim birbirimize.



Aşk nerede ‘bu adam benim ömrümü geçirebileceğim kişi’ dedirtiyor?

Öyle spesifik bir şey yok. O bir hissiyat. O güzellik bir şekilde geliyor. Allah çok büyük ve ben onun büyüklüğüne çok inanıyorum. Bir şekilde, onu senin karşına çıkarıyor. O an, o, mucize gibi geliveriyor. İnanç gibi. Onun mucizeleri var ve gördükçe daha çok inanıyorsun, şükrediyorsun...