Scarlett Johansson: ''Fedakarlık yapmak zorundayım''

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Scarlett Johansson, yeni filmi 'Captain America'nın tanıtımı için dünyayı geziyor

Kısa bir süre önce hamile olduğu açıklanan Scarlett Johansson, yeni filmi 'Captain America'nın tanıtımı için dünyayı gezmeye devam ediyor. Johansson'un son durağı Pekin'di.

5 aylık hamile olduğu iddia edilen Scarlett Johansson'ın kıyafet seçimleriyle hamileliğini sakladığı düşünülüyor. İddiaları bugüne kadar doğrulamayan Johansson'ın yapımcısı haberin doğru olduğunu söylemişti. Kısa bir süre önce 'Wall Street Journal' dergisine konuşan ünlü oyuncu, röportajında anne olmaya hazırlandığının ipuçlarını vermişti. İş ve aile hayatını dengelemek istediğini belirten Johansson,"Başarı peşinde koşarken ailenle zaman geçirememek çok büyük bir stres. Her yıl bir film çekebileceğim, işimi yapabileceğim ve aynı zamanda aile kurabileceğim bir dünya olmalı. Bencilce her şeye sahip olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Hollywood'daki çifte standarttan yakınan Johansson, "Fedakarlık yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Erkek aktörlerin böyle bir derdi yok. Eğer bir erkekseniz, 8 çocuğunuz olsa bile hala kadınların hayallerini süsleyebilirsiniz" dedi.