Serenay Aktaş "İçimde bir amazon var"

Sahalarda top peşinde koşturan bir kadın… ‘Survivor Allstar’ın şimşekleri üzerine çeken yarışmacısı… ‘Arka Sıradakiler’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Kaçak Gelinler’in başarılı oyuncusu… Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan Serenay Aktaş, macera dolu hayatını ve farklı güzelliğinin sırrını anlattı.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri



Şimdilerde bir Serenay Aktaş fırtınası esiyor, herkes ondan bahsediyor. Peki o görünenin ardında nasıl bir kadın, kendini nasıl anlatıyor? Kendi deyimiyle her şeye rağmen inançlı, sabırlı, merhametli, başarı odaklı duygusal ve ailesine çok bağlı bir kadın. Spor yaparak rahatlıyor, bir de kendisiyle baş başa kalıp mum ışığında dua ediyor, çünkü mumların verdiği enerjiye çok inanıyor. 15 yaşında yani çiçeği burnunda bir genç kızken, yaşıtları süslenip püslenip salınırken, o önceleri sokak aralarında sonra da sahalarda top peşinde koşturuyordu. Sonraları çevresinin de teşvikiyle ekrana çıkmaya karar verdi. Güzeldi, yetenekliydi ve ekran onu sevdi. Küçük rollerin ardından başladığı oyunculukta da zamanla adından söz ettirmeyi başardı. ‘Kanıt’, ‘Türk Malı’, ‘Umut Yolcuları’, ‘Alemin Kralı’, ‘Kalbim Seni Seçti’ ve ‘Yahşi Cazibe’ derken ‘Arka Sıradakiler’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kaçak Gelinler’le ününü perçinledi. ‘Survivor Allstar’a katılarak dikkatleri yeniden üzerine topladı. Şimdilerde ‘Acil Aşk Aranıyor’un kadrosuna katılan Serenay Aktaş, futbolu hala çok sevdiğini ama oyunculuğun bir adım öne çıktığını itiraf ediyor.



Önce futboldan söz edelim mi, nasıl girdi hayatınıza, futbol aşkı nasıl doğdu?

Futbola olan tutkum Galatasaray’dan geliyor. Küçükken babam beni omzunda Galatasaray maçlarına götürüyordu ve futbola tutkundum. Önceleri sokak aralarında top koştururken 15 yaşında Zeytinburnu Spor Bayan Futbol Takımı’nda lisanslı olarak futbol oynamaya başladım. Daha sonra Vatan Spor ve son olarak 1207 Antalyaspor Bayan Futbol Takımı’nda yer aldım fakat futbolun bir geleceği olmadığını fark edeli üç yıl oldu. Üç senedir sadece hobim. Mesleğim gereği artık daha çok dikkat etmek zorundayım. Ertesi gün set var, o gün maçta Allah korusun sakatlık yaşadığım zaman işime engel olurdu. Bu sebeple ara vermek zorunda kaldım.



Futbolla ilgilenen bir kadın bile hayli ilgi çekerken siz çıkıp oynuyorsunuz. Çevrenizdeki erkekler nasıl yorumluyorlar bu durumu?

İlk başta inanmıyorlar tabii. Sonra birkaç golümü görünce şok oluyorlar. Bir de futbol yorumlamam çok hoşlarına gidiyor. Genel olarak seviyorlar bu durumu.



Karakterinizin kilit noktalarını hangi özellikleriniz oluşturuyor?

Her şeye rağmen inançlı, sabırlı, merhametli olmam, başarı odaklı ilerlemem, duygusal yapım ve tabii ki aileme olan bağlılığım.



Peki ya Survivor yarışması? Survivor ruhunu hayata taşıyor musunuz?

Survivor ruhunu çok seviyorum. İnanılmaz bir tecrübe. Birebir o ruhu taşımak şu an mümkün değil, evimdeyim, teknoloji var ve karnım tok. Ama içimdeki amazon ruh hep benimle.