Serhat Teoman

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Gerçekçi, yetenekli ve eğlenceli!

Röportaj: Ayşe Arman

Prodüksiyon: Mürsel Çavuş

Fotoğraf: Cem Talu

Moda Editörü: Ceren Çetinoğlu

Moda Editörü Asistanı: Yasemin Göker

Saç-Makyaj: Selçuk Mılık

Mekan için 4Floors Istanbul’a teşekkür ederiz.





Gerçekçi, yetenekli, eğlenceli, güvenilir ve zeki… Bir tek ‘dengeli’ değil! Çünkü o değişken bir İkizler burcu. Ama bunu itiraf etmekten de çekinmiyor. Serhat Teoman, hiçbir şeyi abartmayan biri. Hayatı olduğu gibi yaşıyor. Çok büyük duyguları yok. ‘En’leri de yok. Aşkla ilgili söylediği şeyler de çok hoşuma gitti. “Hayatımızın merkezine birbirimizi alıyorsak,

o zaman sıkıntı başlıyor. İnsanlar bunu ‘aşk’ zannediyor, oysa ben nefes alamıyorum, tahammül edemiyorum!” diyor. O aşkı, iki ayrı kümede seviyor. “Benim dışımda görüştüğü arkadaşları olsun, benim de olsun. Onun işi olsun, benim deişim olsun. Ben bununla uğraşıyorum diye, o da bununla uğraşmasın. Bir vücutta iki kafa gibi dolaşmayalım!”



Serhat Teoman gelecek vadeden bir oyuncu. Onu adını daha çooook duyacağız.



