O bir tezatlar prensi vahşi masum erkeksi, sert. Aynı zamanda duyarlı, duygusal.
Gözünüzü kapatın
ve çocukluğunuzun
Samatya’sını bize anlatın…
Ah Samatya! Eski İstanbul.
Güzel İstanbul. Şirin-sıcak
İstanbul. İki, bilemedin en fazla üç katlı
müstakil evler. Arnavut kaldırımları.
Daracık sokaklar. Çok çok özel bir tarihi
doku. Minik balıkçı barınakları. Tadı
unutulmaz midye dolmaları. Sabahın
erken saatlerinde, insana hayatı sevdiren
mis gibi taze ekmek kokuları. Bir süre
sonra içine yerleşen tren sesleri. Çocukları
hayallerinden uyandıran mahalle sütçüleri.
Samatya… Gerçek bir çocukluk yaşadığım,
gerçek bir İstanbul semti. Çata pata
yüzmeyi, düşe kalka bisiklete binmeyi orada
öğrendim. İlk göz ağrım benim. Çok ama
çok seviyorum Samatya’yı…
Delikanlılık oradan mı miras?
Sadece delikanlılık değil, öyle bir semtte
büyümüş olmanın insana öğrettiği o
kadar çok şey var ki. Yaşadığımız zaman
parçası içinde artık o değerlere pek sık
rastlanmıyor. Dürüstlük, mertlik sadece bir
tanesi…
Nasıl tiplerle büyüdünüz?
Aslında biz şanslıydık, çok zenginleştiren bir
deneyimdi, o kadar farklı, o kadar değişik
kültürlerden ve hatta dinlerden insanlarla
birlikte büyüdük ki…
Bitirim miydiniz?
Pek sayılmaz, sadece kendimi korumam
gerektiğinde koruyabilecek kadar… Meşru
müdafaaya girer!
Anneniz babanız ne iş yapıyordu?
Annem, herkesin annesi gibi ev kadınıydı,
babam da mali müşavir.
Çocukken… Ne tür hayalleriniz vardı?
“Dı” yok, henüz hayallerim bitmiş değil!
Daha gencim, daha koşacağım hayli yol,
ulaşacağım bir dolu hayal duruyor önümde.
Çocukluk hayallerimin tam ortalarında bir
yerlerde bulunuyorum şu anda.
Hep mi güzel çocuktunuz?
v
Ben çirkin ördek yavrusuydum. Lise
yıllarıma kadar kız arkadaşım falan olmadı.
Peki ya Beyoğlu’nda geçen zamanlarınız
nasıldı? Hayatınızın orada geçmesinin
sebebi neydi?
Beyoğlu benim hayatımın vazgeçilmezi.
Evim orada, işim orada, her şeyim orada!
Hastasıyım. 24 saat nefes alıp veren, dibine
kadar yaşayan ve yaşanan bir mekan. Öyle
güzel beslenirsiniz ki burada! Karmaşa,
kaos, insan şenliği. Metalciler, punklar.
Yeryüzündeki her hayat görüşünden ve
stilden insan…
Nasıl oluyor da herkesle aranız iyi oluyor,
sırrınız nedir?
Bilmem, hiç düşünmedim neden böyle diye.
Egolarımı, bir hayli zaman önce aldırdım.
Ameliyatla. Belki ondandır!
Modaya nereden, nasıl bulaştınız? Daha
doğrusu tasarıma…
Modaya hep bir yakınlık duydum,
küçüklüğümden beri. Ama tabii ki mesleği
keşfedebilmem, içine girebilmem biraz
zaman aldı. İşin mutfağından başladım,
tekstil atölyelerinden…
Eğitim?
Bankacılık ve sigortacılık eğitimi. Babam
öyle istedi. Aslına bakarsanız, az daha
bankacı oluyordum. Allahtan son anda
yırttım…
Niye sizinle çalışıyorlar?
Samimiyim. İddialı bir şekilde samimiyim.
Duruşum da çok ‘kendinden emin’!
Yaptığım işte öne çıkabilmek için ona buna
omuz atmaya çalışmamam da avantajım.
Haaa ama en önemlisi de yaptığım işe ben
kendim inanmıyorsam, kabul etmem!
Şimdiye kadar yaptığım hiçbir işi dostlar
alışverişte görsün diye yapmadım.