Seviştiğim kadınların sayısını söylemeyeyim

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O bir tezatlar prensi vahşi masum erkeksi, sert. Aynı zamanda duyarlı, duygusal.

Gözünüzü kapatın ve çocukluğunuzun Samatya’sını bize anlatın… Ah Samatya! Eski İstanbul. Güzel İstanbul. Şirin-sıcak İstanbul. İki, bilemedin en fazla üç katlı müstakil evler. Arnavut kaldırımları. Daracık sokaklar. Çok çok özel bir tarihi doku. Minik balıkçı barınakları. Tadı unutulmaz midye dolmaları. Sabahın erken saatlerinde, insana hayatı sevdiren mis gibi taze ekmek kokuları. Bir süre sonra içine yerleşen tren sesleri. Çocukları hayallerinden uyandıran mahalle sütçüleri. Samatya… Gerçek bir çocukluk yaşadığım, gerçek bir İstanbul semti. Çata pata yüzmeyi, düşe kalka bisiklete binmeyi orada öğrendim. İlk göz ağrım benim. Çok ama çok seviyorum Samatya’yı…



Delikanlılık oradan mı miras?

Sadece delikanlılık değil, öyle bir semtte büyümüş olmanın insana öğrettiği o kadar çok şey var ki. Yaşadığımız zaman parçası içinde artık o değerlere pek sık rastlanmıyor. Dürüstlük, mertlik sadece bir tanesi…



Nasıl tiplerle büyüdünüz?

Aslında biz şanslıydık, çok zenginleştiren bir deneyimdi, o kadar farklı, o kadar değişik kültürlerden ve hatta dinlerden insanlarla birlikte büyüdük ki…



Bitirim miydiniz?

Pek sayılmaz, sadece kendimi korumam gerektiğinde koruyabilecek kadar… Meşru müdafaaya girer!



Anneniz babanız ne iş yapıyordu?

Annem, herkesin annesi gibi ev kadınıydı, babam da mali müşavir.



Çocukken… Ne tür hayalleriniz vardı?

“Dı” yok, henüz hayallerim bitmiş değil! Daha gencim, daha koşacağım hayli yol, ulaşacağım bir dolu hayal duruyor önümde. Çocukluk hayallerimin tam ortalarında bir yerlerde bulunuyorum şu anda.



Hep mi güzel çocuktunuz?

v Ben çirkin ördek yavrusuydum. Lise yıllarıma kadar kız arkadaşım falan olmadı.



Peki ya Beyoğlu’nda geçen zamanlarınız nasıldı? Hayatınızın orada geçmesinin sebebi neydi?

Beyoğlu benim hayatımın vazgeçilmezi. Evim orada, işim orada, her şeyim orada! Hastasıyım. 24 saat nefes alıp veren, dibine kadar yaşayan ve yaşanan bir mekan. Öyle güzel beslenirsiniz ki burada! Karmaşa, kaos, insan şenliği. Metalciler, punklar. Yeryüzündeki her hayat görüşünden ve stilden insan…



Nasıl oluyor da herkesle aranız iyi oluyor, sırrınız nedir?

Bilmem, hiç düşünmedim neden böyle diye. Egolarımı, bir hayli zaman önce aldırdım. Ameliyatla. Belki ondandır!



Modaya nereden, nasıl bulaştınız? Daha doğrusu tasarıma…

Modaya hep bir yakınlık duydum, küçüklüğümden beri. Ama tabii ki mesleği keşfedebilmem, içine girebilmem biraz zaman aldı. İşin mutfağından başladım, tekstil atölyelerinden…



Eğitim?

Bankacılık ve sigortacılık eğitimi. Babam öyle istedi. Aslına bakarsanız, az daha bankacı oluyordum. Allahtan son anda yırttım…



Kimlere styling yaptınız şimdiye kadar?

Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Gülçin Ergül…



Niye sizinle çalışıyorlar?

Samimiyim. İddialı bir şekilde samimiyim. Duruşum da çok ‘kendinden emin’! Yaptığım işte öne çıkabilmek için ona buna omuz atmaya çalışmamam da avantajım. Haaa ama en önemlisi de yaptığım işe ben kendim inanmıyorsam, kabul etmem! Şimdiye kadar yaptığım hiçbir işi dostlar alışverişte görsün diye yapmadım.



