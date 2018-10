Tıpkı Çukur’un Aliço’su gibi o da en çok sokaktan, hayatın tam da ortasında olmaktan besleniyor. Risk almayı seviyor hatta hepsinin büyüten kararlar olduğunu söyleyecek kadar barışık kendiyle. Son dönemde pıtrak gibi artan ‘jöntürk’lerden değil o, kanlı canlı bir antikahraman. Yakın takipteyiz.

Hani bazı oyuncular vardır, ekranda ya da sahnede, nerede olursa olsun, hangi rolü canlandırırsa canlandırsın, haliyle tavrıyla o kadar gerçektir ki izlediğiniz zaman gerçeklik duygunuz kayıp gider, hangisinin daha gerçek olduğunu düşünürsünüz bir an. Ekranda izleyip, sanki yakından tanıdığınız biriymişçesine bir anda dünyanıza giren o karakter, gazetede, dergide, sokakta gördüğünüz ya da günlük hayatınızda yanınızdan bir çırpıda geçip giden gerçek karakterinden daha canlı görünür gözünüze. O kadar doğaldır ki, oynadığı rol kanlı canlı yaşayan bir bireye dönüşmüştür artık. Son dönemde ekranda izleyip, otistik bir karakteri nasıl olup da bu kadar iyi canlandırdığına hayret ettiğiniz insanlardan biri o. Önümüzdeki günlerde Çukur’un ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan deneyimli oyuncuyla ağustos sıcaklarının tavan yaptığı bir gün buluştuk ve başladık sohbete. Muzip, yaramaz bir çocuk duygusu uyandırıyor ilk bakışta Rıza Kocaoğlu; çelik mavisi gözleriyle biraz sonra sizi şaşırtacakmış gibi duruyor. Sakin sakin konuşuyor, sakin sakin poz veriyor. Kamera karşısında o kadar rahat ki profesyonelliğine hayran kalıyorsunuz. Kendi deyimiyle olgunlaştığı, keskin uçlarını törpülediği bir dönemi yaşıyor. Biz sevdiğimiz bir oyuncuyla bir arada olmanın tadını doyasıya çıkardık. Şimdi sıra sizde.







Dizi oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki en dramatik fark ne sizce? Hangisinde kendinizi daha özgür hissediyorsunuz?

Tiyatro kendimi iyi hissettiğim, sorumluluk hissettiğim bir nefes alma alanı benim için. Oynama şekliyle ilgili hiçbir alanı birbirinden ayırmak doğru değil bana göre. Televizyon, sinema ya da tiyatro, her alanda aslolan hikayenin doğru anlatımı.



Çukur’daki karakterinize nasıl hazırlanıyorsunuz? Karakteri inandırıcı kılmak için uyguladığınız özel bir metot var mı?

Tiyatro sahnesinde uzun provalar yaptık, karakterin kendine has özelliklerini doğru araştırıp, üstüne doğaçlamalar yapıp karakterin beden ve ses kullanımını oluşturmaya çalıştık.



Bu rolü kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?

Farklı olması ve bugüne kadar fazla incelenmemiş olması diyebilirim. Sorumluluk yükleyen ve doğru aktarılması gereken bir karakterdi. Ciddi anlamda farkındalık yaratılması gereken otizme bir nebze farkındalık yarattıysa Çukur ve Aliço, ne mutlu bize.



Çukur’da canlandırdığınız karakterin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz?

Masumiyetini. Hayatı en saf haliyle algılayıp saf sevgiyle yaşamasını.







Bugüne kadar canlandırdığınız karakterler arasında hangisi diğerlerinden bir adım öne çıkıyor, duygusal olarak hangisi çok özel?

Hepsinin bana, hayatıma farklı dokunuşları var. Ezel’de Temmuz kendimi göstermeme ilk fırsat olmasıyla, Aliço özel durumuyla, Dünyanın En Güzel Kokusu’nda oynadığım Hakan kendi gerçekliğime yakınlığıyla özel. Her oynadığınız karakterin yaşamınıza başka dokunuşları oluyor sanırım.



En çok hangi oyuncularla beraber oynamaktan keyif alıyorsunuz?

İşine saygı duyan, işini iyi yapan herkesle.



Bir oyuncu olarak en çok kimlerden ilham alıyorsunuz?

Hayatta olup biten her şeyden galiba.



Canlandırdığınız rollerden etkisi altında kaldığınız, esinlendiğiniz ya da ister istemez gerçek hayata yansıttıklarınız oluyor mu?

Hayır, öyle bir şeyin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.







İyi ve köyü oyunculuk arasındaki en net ayrım nedir sizce?

Samimiyet ve tutku.



Mesleğe yeni başlayan bir oyuncuya vereceğiniz en önemli tavsiye nedir?

Çok çalışmak ve pes etmemek, her zaman kendine oynayacak bir alan yaratmak.



Gerçekten kötü bir gün geçiriyorsunuz ve sete gitmek zorundasınız. Kendinizi nasıl motive edersiniz?

İşsiz ve kötü günleri düşünerek.



Başarılı bir oyuncu için hangisi daha önemli sizce, eğitim mi yetenek mi?

Çalışmak bence işin en büyük yanı. Çalışarak var olan yeteneğinizi büyütebilirsiniz.



Şu an hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Neleri değiştirmek istiyorsunuz ya da hangi konularda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz?

Daha sakin, olgunlaşmanın geliştiği, keskin uçların törpülendiği bir dönem. Daha çok üretmeye odaklanmak istiyorum.