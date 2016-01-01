2016 yılının sonuna başarılarıyla damgayı vuran ve hülyalı bakışlarıyla çok daha fazlasının işaretini veren Ecem Uzun'u daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Yazı: Ece Üremez

Fotoğtaf: Serhat Hayri

Kökenleri, İngiliz kraliyet aimiseninden değil Karardeniz'in bağrından geliyor diyeceğim ama fazla arabesk kaçacak. Açık söylemek gerekirse onu anlatacağım için heyecanlanıyorum. Hem sevimli hem güzel oluşu, kalemle çizilmiş gibi olan yüz hatları, derinliğinde kaybolduğunuz gözleri ve oyunculukta büyük bir artı kabul edilen minyonluğu bir yana dursun yeteneği, açıklamaları, cesur ve başkaldıran tarafı, sorgulayan ve sorgulatan yapısı, en önemlisi de heyecanı ve ışık saçan enerjisi sınırları aştığını kanıtlıyor. O yüzden sözümü başa alıyor ve sakince devam etmeye çalışıyorum. Henüz sekiz yaşındayken içindeki oyunculuk aşkının bilincine varan bir kızın hikayesi bu aslında… Bugünlerde hiç beklemediği bir yoğunluğun rüzgarından bir an olsun yorulmadan, yüzünde kocaman bir gülümseme ile savruluyor ve en sık şu cümleyi tekrarlıyor; “İşimi yapıyorum ve çok mutluyum.” Televizyon ekranlarında onu ilk kez Ülker reklamı ile görsek de kendisi sahneyle çok daha küçükken tanışıyor; “Annem beni sekiz yaşındayken tiyatroya yazdırdı. İlk rolüm Kırmızı Başlıklı Kız’dı. Ben çok içine kapanık bir çocuktum. Annemin beni tiyatroya yazdırmasının sebeplerinden biri de bu. Sahneye çıkarken çok utandığımı hatırlıyorum. Ama çıktıktan sonra oranın bambaşka bir şey olduğunu anladım. O günden sonra artık mutlu olduğum tek yer sahneydi. Bana tiyatrodan ilk kez para verdiklerinde inanamadım. ‘Biz bunun için para mı alıyoruz?’ dedim. Sahne o kadar öğretici ve güzel ki… Ailem de çok destek verdi bana, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Üniversite arkadaşlarımdan duyuyorum hep aileleri müsaade etmediği için ikinci üniversite olarak tiyatro okuduklarını biliyorum. O yüzden aileme tekrar çok teşekkür ediyorum.” 27 yaşında bir ablası ve 12 yaşında bir erkek kardeşi olan Ecem Uzun ailesine çok düşkün, özellikle de kardeşlerine pek bir bağlı; “Onlarsız bir hayat hayal bile edemiyorum.” Doğma büyüme Sarıyerli olan oyuncunun mesleği hakkında çok büyük cümleleri yok, ama olmasını istemediği için yok. Onun yerine içtenliği ve aşkı var: “Çok seviyorum işimi. Oynamaya bayılıyorum. Çok mutlu oluyorum. Yeni bir proje için çalışmayı çok seviyorum. Yeni şeyler araştırmayı seviyorum. Bir role hazırlanırken o sürecin heyecanını çok seviyorum.” Sahnede olduğu zamanlarda gerçek hayatta olduğundan daha mutlu hisseden Ecem’in geçenlerde ilk kez kendine de yüksek sesle söylediği şu cümlesi beni oldukça etkiliyor; “Bu evrenin yaşam kısmı benim için sahneden daha zor.” Enteresan olansa işine o kadar aşık ki konuştukça daha da çok heyecanlanıyor ve mesleğinin nasıl özel bir yetenek gerektirdiğini unutmuş halde soruyor; “Neden herkes oyunculuk yapmıyor anlamıyorum?”



ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

Canlandırdığı karakterlere kalpten bağlanan Ecem Uzun bu aralar Tereddüt ve Koca Dünya filmlerindeki rolleriyle adından övgüyle söz ettiriyor. Yaklaşık yedi ay arayla çektiği iki filmle aldığı ödüller ve yaşı göz önünde bulundurulduğunda bu haklı övgü daha da anlam buluyor. Tekrar belirtmek isterim, 24 yaşındaki oyuncu Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü hem ulusal hem uluslararası alanlarda aldı. Ayrıca bundan iki yıl önce Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı ödülünü de kucaklamıştı. Aslına bakarsanız, oyunculuk anlayışı da alışılmışın dışında diyebiliriz; “Rolü benimsemek diye bir şey yok. Sen istesen de istemesen de metin bedenine bir şekilde işliyor. Tereddüt’ü çekerken yönetmenimiz Yeşim Ustaoğlu bunun kendi kendimize kaldığımız zamanlarda olduğunu düşünürdüm. Ben de demlendiğim sıralardan birinde oynadığım karakter Elmas’ın annesine mektup yazdım. O süreç çok enteresandı. Yazdığım mektubu Yeşim’e götürdüm. Çok etkilendi ve evinde saklamak üzere aldı. Bana çok yardımcı olmuştu bu mektup çünkü kızın annesine söylediği cümleleri kağıtta görmek gerçekten yaşanılanları kalpten hissetmemi sağlamıştı. Koca Dünya’da ise yönetmenimiz Reha Erdem ile birebir çalışmadık. Onun sistemi başka işliyor. Reha çok naif ve alttan çalıştırdı beni, hiç belli etmeden yaptı. Rolüm üzerine hiç konuşmadık. Alışılmadık bir durumdu. Aslında çocuk filmi çeker gibiydik, biz çok eğlendik, ki özünde çok ağır bir film. Benim için okul gibiydi Koca Dünya seti. Zaten filmin senaryosunu okuduğumda da film tamamlandığında da çok etkilendim. Bir şey kalbine vuruyor adeta, sonra sızısı kalıyor.” Peki ya filmler ve verilmek istenen mesajlar hakkında neler düşünüyordu merak ediyorum; “Bir filmin bir tane mesajı yoktur. İzlediğim filmlerde mesaja takılmıyorum, bende bıraktığı hisse bakıyorum. Mesaj çok etiket geliyor bana. Hissettiğin duygularsa sana aittir. Asıl olan duygular bence, bu daha kıymetli. Koca Dünya’da mesela inanılmaz içim sızladı, kağıt kesiği gibiydi. Çok acayipti. Tereddüt’de terapi sahnesi psikolojik anlamda çok ağır ve zor bir sahneydi. Bir çocuk gelin olan Elmas’ın şöyle bir cümlesi var hatta o sahnede; ‘Kardeşim, aynı şeyi sakın ona yapmayın, o yapamaz, olmaz…’ diyor anne-babasına…” Bu noktada çocuk gelin ve çocuk istismarı konusuna da bir kez daha değinmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, çaresizliğe boyun eğmektense ne kadar çok ses o kadar iyi; “Benim bir umudum var bu konuda. Hiç bitmiyor, bitmesini de istemiyorum. Alışmak istemiyorum bu kötülüğe. Alışırsam eğer umudumu kaybederim ve nefes alamam. Bir de durum normalleştiriliyor. Bu en korktuğum şey ve bunu hepimiz yapıyoruz. Çocuk gelin ve çocuk istismarı çok sapıkça, çok çirkin bir şey. Derhal bitsin, ne olur bitsin diye her gün dua ediyorum. Bu da ülkemizde yaşadığımız diğer patlamalardan biri aslında. Korkunç. Sinirden bacaklarım uyuşuyor artık. Beddua ediyorsun, neye ediyorsun, gidiyor mu bilmiyoruz ki? Nereye gidiyor?”