"Sınırlarımı zorlamayı seviyorum"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Güllerin Savaşı’nda canlandırdığı hipoksi hastası Cihan karakteriyle birlikte herkes onun performansını konuşuyor. Sercan Badur, yolun çok başında; ayakları yerde, düşünceleri göklerde, kuşağının en yeteneklilerinden!

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Fırat Koçak



Harika Uygur’un hayatımıza kattığı en genç yeteneklerden biri Sercan Badur. Onu keşfedip, reklam filmlerinde oymasını sağladıktan sonra Badur, Mimar Sinan Üniversitesi’nde Konservatuvar bölümüne girdi. Ardından çok konuşulan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde Necati olarak sevdirdi kendini. Şimdiyse ‘Güllerin Savaşı’nın Cihan’ı olarak oyunculuğunu döktürüyor! Döktürüyor diyoruz çünkü gerçekten onu ekranda izlemek büyük keyif... Uzun araştırmalar ve çalışmaların sonucunda rol arkadaşı Canan Ergüder’in de yardımıyla ortaya çıkardığı hipoksi hastası karakter, en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Onun için söylenebilecek en önemli şey; samimi ve yüksek bir enerjiye sahip olması. Üstelik kanıtlarımız da var! Olduğu ortamda neşe getiren, Badur’la çekim sırasında çektiğimiz kamera arkası videosunu Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz! Yerinde duramayan bu genç adamın hayallerini, hayatını konuştuk. Hiçbir konuda eli kolu bağlı duramayacağını, her konuda inanıyorsa sonuna kadar gidebileceğini anlatan Badur, ekranda olduğu kadar özel yaşamında da sınırları zorlamayı seviyor!



Hikayeniz Harika Uygur’un sizi keşfetmesiyle başlıyor. Peki siz hikayenizi ondan sonra nasıl bugüne getirdiniz, neler yaptınız?

Harika’nın bendeki yeri çok büyük. Daha 17 yaşımdayken bir reklam görüşmesi için beni yanına çağırmıştı, hiçbir deneyimim olmamasına rağmen bana güvenip elimi tutan ilk insan o. Harika Uygur gibi birinin güvenip, beni desteklemesi her şeyden önce bana çok fazla özgüven kattı. Üzerine Mimar Sinan Üniversitesi’ni kazanınca birlikte taşları dizmek daha da kolaylaştı. Hala yanımda olup desteğini hep hissettiriyor…

Harika Uygur’la yolunuz kesişmeseydi şu anda ne yapıyor olurdunuz?

Yine oyunculuk yapıyor olurdum ama serüvenimin başlangıcı çok daha riskli ve zor olurdu herhalde.

Peki, oyunculuk hayatınıza girmeden önce hayallerinizi dolduran başka bir iş var mıydı?

Küçükken hep tiyatroya merakım vardı ama daha çok insanların hayatlarını merak ederdim… Nasıl yaşarlar? Nelerle mutlu olurlar? Neler onları üzer? Ortaokul döneminde bu merakım üzerimde psikoloji okuma isteği yaratmıştı. Yıllar geçince ikiz kardeşimle üniversite sınavında aynı puanı ve bölümü kazanmamla birlikte tiyatro sınavlarına girme kararım kesinleşti. Böylece kardeşimle büyük benzerliğimizi mesleki noktaya taşımayacaktık. Şu anda oyunculuk yaparak aslında küçüklük hayallerimi yaşıyorum aynı zamanda. İnsanları dinleyip analiz yapmak yerine; onlara yaşatıp, neler hissettiklerini kendim birebir görüyorum.



